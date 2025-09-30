Възраждането на „глупавите“ телефони: Защо хората се отказват от смартфоните?

В ероятно четете това на телефона си. Може би сте попаднали тук чрез социални мрежи,имейл или браузър. Шансовете са, че не сте отворили смартфона си с намерението да заредите точно тази статия, но ето ви тук. Необходимост, навик или пристрастяване – наречете го както искате: всички сме залепени за телефоните си. Изследванията и данните за пристрастяването към смартфони и негативното му въздействие върху съня, умствената производителност и психичното здраве са тревожни.

Проучвания показват, че дори когато не ги използваме, ако смартфонът ни е в същата стая, той влияе на мозъка ни. И въпреки това, за по-малко от едно поколение, те се превърнаха в незаменима част от живота ни, предаде CNN.

Въпреки това много хора намират начини да се „изключат“. Някои искат дигитален детокс, за да подобрят производителността и благосъстоянието си; други са загрижени родители; трети изтъкват опасения за поверителността на данните или избират да се изолират от икономиката на вниманието. В крайната си форма някои младежи с гордост обръщат гръб на технологиите.

Мнозина се обръщат към „глупави телефони“ – предшественици на смартфоните или нови модели с ограничени функции, наричани понякога функционални телефони или телефони- тухли. Съществува активна и ангажирана общност от потребители, които предлагат съвети онлайн за това къде да се купят „остатъчни запаси“ (стари модели, които вече не се произвеждат) и подробни сравнения на спецификациите на текущите модели за тези, които имат желанието или лукса да направят промяната.

Според Янг Уанг, старши анализатор в Counterpoint Research, пазарът на функционални телефони остава голям, макар постепенно да намалява, тъй като все повече хора в развиващите се страни преминават към смартфони. Миналата година около 15% от продадените в световен мащаб мобилни устройства са били функционални телефони – близо 210 милиона устройства на стойност 3.2 милиарда долара, каза той. Но само 1.7 милиона от тях са продадени в Северна Америка и само 12 милиона в Европа, предимно в Централна и Източна Европа, добави Уанг.

В тези и други развити икономики нишови производители създават премиум алтернативи, отговарящи на културна промяна, подхранвана от онлайн движения като Bring Back Blackberry, хаштаг #BringBackFlipPhones и британската инициатива Smartphone Free Childhood.

Както може да се очаква, някои от основателите на тези компании имат свои собствени истории на разочарование. Петер Неби основава швейцарската компания Punkt през 2008 година, вдъхновен от връзката си с Blackberry в средата на 2000-те години. „Бях пристрастен“, каза той.

„Събота е, просто трябва да изпратиш съобщение на жена си, че закъсняваш и ще купиш сладолед, и изведнъж си написал три имейла. Това е проблематично.“

Първоначалното решение на Punkt беше MP01. Стартиран през 2015 година с тактилна клавиатура и здрав дизайн, той беше способен да извършва обаждания и да изпраща съобщения, с календар, аларма и някои други основни функции. MP01 зададе тона за „много строг и лутерански“ подход на Punkt към дизайна на продуктите, който Неби нарича „дигитален минимализъм“. Но като даде на потребителите възможност да споделят телефонен номер с сдвоен смартфон, Punkt намекна, че устройството е за предоставяне на избор, а не за принуждаване на потребителите да спрат изведнъж.

MC02 е смартфон на Punkt с опростен потребителски интерфейс. Моделът се рекламира с настройките си за поверителност и сигурност. Потребителите могат да изолират (sandbox) приложения за Android, за да предотвратят събирането и споделянето на данни.

People are buying 'dumbphones' so they can disconnect from technology https://t.co/pSgglEg5nv pic.twitter.com/COKLaVpVRj — The Independent (@Independent) August 20, 2018

Кайуей Танг, съосновател на компанията за мобилни телефони Light, каза, че фирмата е възникнала от инкубатор на Google Creative Lab през 2014 година. Той и бъдещият му бизнес партньор Джо Холиър били заобиколени от предприемачи, които се хвалели с времето за ангажираност на техните приложения. „Попитах се“, каза Танг, „А какво става с мен? Какво става с моето време?“

„Проблемът не е в устройството, а в бизнес модела: икономиката на вниманието“, обясни той. „Всяко безплатно приложение, всяка социална мрежа, всеки браузър се опитва да увеличи ангажираността, за да може да печели пари, събирайки данни и категоризирайки хората в различни групи, които да продава на рекламодатели.“

Light Phone беше проектиран да изключи икономиката на вниманието. Танг и Холиър решиха да създадат телефон от нулата; такъв, който няма да показва реклами на потребителите, който гарантира, че всяко взаимодействие има ясен край, и който никога няма да показва безкраен поток за превъртане. Когато Танг представи телефона на Foxconn, тайванския производител на iPhone и други смартфони, през 2015 година, един ръководител му каза, че дори семейството му може да има нужда от такъв.

Първите модели бяха изпратени през 2017 година. Днес Light Phone е в третото си поколение и разполага с 5G свързаност, NFC чип и идентификация чрез пръстов отпечатък. Компанията продължава да изгражда всяко средство (предпочита термина пред приложения) от нулата – от съобщения до карти.

„Искам да го направя скучен“, каза Танг за потребителското изживяване, което се базира на черно-бял, текстов дисплей. (Същата тактика се използва от гамата MP на Punkt – някои изследвания и нарастващ брой анекдотични доказателства предполагат, че преминаването към сивата скала може да намали времето пред екрана.)

Light Phone обмисля добавянето на повече инструменти, като двуфакторна автентикация и безконтактно плащане, и дори проучва интегрирането на AI асистент. „Не сме против технологиите“, подчерта Танг. „Виждаме се като марка за начин на живот... Насърчаваме начин на живот, който е много различен от този, центриран върху смартфоните.“

През пролетта Light пусна Light Phone III, като над 100 000 души използват устройствата им по целия свят, каза съоснователят, въпреки че Light се отказва от платена реклама и продава на премиум цена.

Само защото един телефон е „глупав“ или има ограничени функции, това не означава, че е евтин. Икономиите от мащаба означават, че по-малките компании плащат премия за материали и работят с по-малко ресурси за изследвания и разработки в сравнение с гиганти като Apple или Samsung. Първият „глупав“ телефон на Punkt се продаваше за 229 долара, а пето поколение, MP02, се продава за 299 долара. Punkt продава около 50 000 единици от гамата си годишно, каза Неби.

Light Phone III се продава на дребно за 699 долара. Танг бързо защитава цената: „699 долара не са голяма инвестиция, за да си върнеш часове от времето и вниманието си“, добавяйки, че устройството, което може да се ремонтира, е проектирано да издържи 5-10 години. „Очевидно можеш да си вземеш сгъваем телефон за 5-10 долара от Alibaba или Amazon – ако това работи за теб, аз съм изцяло за това“, каза той. „Не се връщаме назад, ние вървим напред.“

Във Финландия производителят HMD Global задава въпроса: Може ли една компания да прави и двете? HMD, което означава Human Mobile Devices, пое марката Nokia и започна да пуска функционални телефони през 2016 година, включително възродени класически модели като Nokia 3210 и Nokia 2660 Flip. Между 2022 и 2023 година продажбите на сгъваеми телефони на компанията се удвоиха, каза ръководителят на продуктовия маркетинг Адам Фъргюсън, което накара HMD да се замисли защо. Изследванията доведоха компанията

до кампанията #BringBackFlipPhones в социалните мрежи. „Последния път, когато проверих, около 61 милиона души са използвали този хаштаг. Това е невероятно“, каза той.

През 2024 година Human Mobile Devices и Mattel пуснаха HMD Barbie Phone, сгъваем телефон с опростени функции, вдъхновен от старите модели на Nokia. Телефонът имаше потребителски интерфейс, вдъхновен от Barbie, и се рекламираше с това, че няма достъп до социални мрежи.

Освен производството на функционални телефони, както Light и Punkt, HMD започна да разработва по-умни устройства, които намекват за бъдещ среден път на пазара на мобилни телефони. През август беше пуснат HMD Fuse. Смартфон, който започва живота си като телефон-тухла, той е проектиран за деца, като дава на родителите възможност да отключват функции, докато детето расте. Това е продукт на проекта на HMD Better Phone Project, за който компанията разговаря с 37 000 деца и родители за връзката им с телефоните.

Four of the best dumbphones for a digital detox: https://t.co/0Kofuxxkm4 pic.twitter.com/CVLOTmUUQ5 — Dezeen (@dezeen) August 28, 2025

„Тази огромна тенденция се надига под повърхността на нашата индустрия от години“, каза Фъргюсън. „Хората са изключително недоволни от начина, по който устройствата са настроени в момента, и искат промяна“, добави той – особено родителите, които за първи път въвеждат децата си в света на мобилните телефони.

По подразбиране всяко приложение на Fuse е заключено, включително камерата. Родителите могат да настроят телефона да приема обаждания и съобщения само от определен списък с контакти. „Всяко семейство може да адаптира изживяването към детето“, каза Фъргюсън. „Това насърчава разговорите, което е едно от големите неща, които изследването показа, че липсват.“

Голямата новост на Fuse е интеграцията на HarmBlock, който открива голота на екрана. AI, разработен от SafeToNet в сътрудничество с Internet Watch Foundation, HarmBlock е обучен на 22 милиона случая на неподходящи изображения, каза Фъргюсън. Работейки на заден план в Fuse, AI за разпознаване на пиксели ще изключи камерата, ако потребител се опита да направи сексуално изображение, или ще замъгли голо съдържание в браузър, социални мрежи или приложения за съобщения. „Работим с (HarmBlock) повече от година, за да го вградим дълбоко в устройството, така че да не може да бъде заобиколен“, обясни Фъргюсън.

Punkt и Light казват, че типичният им купувач е млад – на 20-30 години – и в случая на Punkt често е мъж. Фокусирайки се върху по-младите потребители от поколението Z и нововъзникващото поколение Алфа, Fuse иска да насърчи по-здравословна връзка с телефоните от самото начало.

Устройства като Fuse, Light Phone и първият смартфон на Punkt, MC02 (който се рекламира с robustните си функции за поверителност и сигурност), сочат към разширяващ се – или поне по-съзнателен – поглед върху това какво искат потребителите от телефоните си. „След като достигнеш зрялост на пазара... започва да се разделя на повече ниши“, каза Неби, който предвижда „повече фрагментация“ в индустрията на смартфоните.

Могат ли най-големите производители на смартфони да запълнят тези ниши и сами да станат „глупави“? Това е малко вероятно, каза Уанг, предвид колко противоречи на техния бизнес модел. Но винаги съществува шанс големите играчи да бъдат привлечени от нарастващото потребителско търсене и да започнат да възприемат нови идеи. Фъргюсън вярва, че в случая с функциите за безопасност на децата на Fuse има „пари за печелене“, което може да изкуши производителите да ги въведат. Това може да стане за сметка на HMD, но „ако можем да насърчим такъв вид промяна, това е абсолютна победа“, каза той.

„Не е лесно да си джудже в това поле на гиганти“, каза Неби. Въпреки това той твърди, че има необходимост от бизнеси с функционални телефони като неговия да съществуват и дори да процъфтяват сред културната промяна. „Punkt не е тук, за да стане следващият Apple. Punkt е тук, за да предостави избор“, каза той. „Винаги ще бъдем нишов играч. Но се опитваме да отговорим на неразположението в една индустрия. И тъй като това е най-важната потребителска индустрия в света, имаме задължение да действаме.“