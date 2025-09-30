Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

„Семейство Симпсън“ ще се стремят към страхотна игра на големия екран, пише ABC News.

В понеделник беше обявено, че 20th Century Studios ще пусне нов филм, базиран на анимационното семейство, в кината през 2027 г.

„Ура! Семейство Симпсън идват по кината с изцяло нов филм на 23 юли 2027 г.!“, гласи надписът към публикацията в Instagram.

Графиката за обявление в публикацията изобразява жълта ръка, която се протяга към поничка с розова глазура. По цялото тесто се появяват дъгови пръски във формата на числото две.

„Хоумър се връща за секунди“, гласи графиката.

Семейството ще се завърне в киносалоните след 20-годишна пауза. Сюжетът обаче засега се пази в тайна.

„Семейство Симпсън: Филмът“ излезе през юли 2007 г. и беше голям хит, печелейки 536 милиона долара в световния боксофис. Сюжетът му разказва за град Спрингфийлд, затворен под стъклен купол, след като Хоумър замърсява водоснабдяването на града.

Дейвид Силвърман режисира филма.

Продължението заема датата на излизане, която Disney преди това запази за неозаглавен филм на Marvel.

Мат Грьонинг създава „Семейство Симпсън“, чиято премиера е по Fox през декември 1989 г.

37-ият сезон на сериала се състоя премиерата на 28 септември. В актьорския състав на озвучителните роли са Дан Кастеланета като Хоумър Симпсън, Джули Кавнър като Мардж, Нанси Картрайт като Барт и Йърдли Смит като Лиса.