Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност

29 септември 2025, 23:51
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Източник: iStock Photos/Getty Images

З аради празника около посрещането на националния ни отбор по волейбол, Столична община въвежда промени в организацията на движение, предава NOVA.

Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в заоната около пл. "Св. Александър Невски" се забраняват от 03.00 ч. тази нощ до 20.00 часа утре.

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада с открит автобус на волейболните национали. Той ще започне от площад „Независимост“ и ще свърши на площад „Александър Невски“.

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност.

Източник: NOVA    
Национален отбор по волейбол София Организация на движение
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски" във вторник
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски" в София
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

