Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

З аради празника около посрещането на националния ни отбор по волейбол, Столична община въвежда промени в организацията на движение, предава NOVA.

Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в заоната около пл. "Св. Александър Невски" се забраняват от 03.00 ч. тази нощ до 20.00 часа утре.

По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада с открит автобус на волейболните национали. Той ще започне от площад „Независимост“ и ще свърши на площад „Александър Невски“.

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност.