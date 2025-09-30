Израелски министър предупреди за плана на Тръмп: Децата ни ще воюват отново в Газа

Ф инансовият министър на Израел Бецалел Смотрич разкритикува остро мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа, наричайки го „историческа пропусната възможност“ и „чиста лудост“, пише Newsweek.

Твърдата критика от страна на Смотрич, лидер на крайнодясната партия Религиозен ционизъм,

илюстрира сериозните политически трудности, пред които е изправен отслабеният израелски министър-председател Бенямин Нетаняху

при опитите да осигури подкрепа за плана в коалиционното правителство.

В изявление, първоначално публикувано на иврит, Смотрич определи плана като „толкова остарял и връщане към концепцията от Осло, историческа пропусната възможност да се освободим окончателно от оковите на Осло, ехото на дипломатически провал... обръщане на гърба на всички уроци от 7 октомври и според мен ще завърши със сълзи“.

Той продължи:

„Нашите деца ще бъдат принудени отново да воюват в Газа.

Това е, което Айнщайн нарече чиста лудост: да повтаряш едно и също действие отново и отново и да очакваш различен резултат“.

Смотрич нарече празнуването около плана на Тръмп „абсурдно“, но заяви, че ще проведе консултации по въпроса.