Не претопляйте тези ястия в микровълновата: Може да се отровите

З а повечето хора микровълновата печка е основен кухненски уред. Тя може да бъде спасение, когато става въпрос за обяд в офиса с остатъци от снощи или за лека вечеря.

И макар че е удобно нещо, когато трябва да претопляте храна, не всичко трябва да се затопля в микровълнова печка.

За съжаление, претоплянето на определени ястия може да ви изложи на риск от хранително отравяне или нещо по-лошо. Също така, мощните лъчи вътре в този уред могат да бъдат твърде силни за някои храни.

Разгледайте нашата галерия, за да разберете кои храни никога не трябва да претопляте в микровълновата.