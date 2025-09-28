ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори

С анкциите на ООН срещу Иран отново влязоха в сила, след като преговорите между Техеран и западните държави за ядрената програма на страната се провалиха, предаде АФП.

(Във видеото: Западът планира нови санкции срещу Иран)

Това стана снощи в 20:00 ч. нюйоркско време (днес 00:00 по Гринуич) – десет години след като мерките бяха отменени. Санкциите включват оръжейно ембарго и икономически рестрикции.

Въпреки решението САЩ и европейските страни подчертаха, че дипломатическият път остава отворен. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Иран да приеме „преки и добронамерени преговори“ и настоя всички държави незабавно да приложат санкциите, за да се окаже натиск върху Техеран.

В съвместна декларация външните министри на Великобритания, Франция и Германия заявиха, че ще продължат да търсят „нова дипломатическа формула, гарантираща, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“. Те призоваха Техеран да се въздържа от ескалационни действия.

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която обогатява уран до 60% – ниво близко до техническия праг от 90%, необходим за производството на ядрена бомба. Според експерти Техеран разполага с около 440 килограма уран, обогатен до 60%, което би могло да позволи производството на 8–10 ядрени заряда при допълнително обогатяване. Иран обаче отрича да има военни амбиции и подчертава правото си да развива ядрена енергия за мирни цели.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали цялото количество обогатен уран да бъде предадено в замяна на тримесечно удължаване на замразяването на санкциите – условие, което той определи като „неприемливо“.

В края на август европейската тройка – Великобритания, Франция и Германия (E3) – задейства механизма „snapback“, който позволи автоматично възстановяване на санкциите 30 дни по-късно. По време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналата седмица се проведоха серия от интензивни срещи, но според европейците Иран не е направил „конкретни отстъпки“ по трите ключови условия: подновяване на преговорите със САЩ, пълен достъп на инспектори на МААЕ до обектите в Натанз, Фордо и Исфахан, както и гарантиране на сигурността на запасите от обогатен уран.

Русия и Китай се опитаха безуспешно да удължат с още шест месеца валидността на ядреното споразумение от 2015 г. (JCPOA), което изтича на 18 октомври. Руският външен министър Сергей Лавров обвини Запада в „саботаж на дипломацията“ и заяви, че рестартирането на санкциите е „правно невалидно“ и не може да бъде приложено.

Ядреното споразумение беше подписано през 2015 г. от Иран и шестте световни сили – Франция, Великобритания, Германия, САЩ, Русия и Китай – и поставяше ограничения върху ядрените дейности на Техеран в замяна на облекчаване на санкциите. През 2018 г. администрацията на президента Доналд Тръмп изтегли САЩ от сделката и наложи отново едностранни санкции. В отговор Иран постепенно наруши част от поетите ангажименти.

„Иран никога не е търсил и никога няма да търси създаването на ядрена бомба“, заяви тази седмица пред Общото събрание на ООН президентът Пезешкиан.