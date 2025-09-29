Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

У краинската атомна електроцентрала „Запорожие“ е без външно електроснабдяване от шест дни, написа в X генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс".
Гроси каза, че се е срещнал с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава и двамата са обменили мнения относно атомната електроцентрала. Той добави, че МААЕ оказва помощ на работата за възстановяване на електроснабдяването.
АЕЦ „Запорожие“ в Южна Украйна е под руски контрол от началото на войната и всяка от двете страни многократно е обвинявала другата, че я обстрелва, отбелязва "Ройтерс".
Important meeting in Warsaw with 🇺🇦 @MFA_Ukraine’s @andrii_sybiha on the sidelines of @FundPulaskiego’s @warsawforum #WSF2025.— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 29, 2025
We exchanged about the critical situation at #ZNPP, now without offsite power for 6 days. @IAEAorg is working to facilitate the restoration of power to… pic.twitter.com/tmw2UXtmPe