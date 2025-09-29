Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото

Д а бъдат намалени водозагубите, призова премиерът Росен Желязков в Плевен, където е заради водната криза. Изказването на министър-председателя бе излъчено на фейсбук страницата на Министерския съвет. Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.

Росен Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите за същите. В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.

В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.

И тази неделя в Плевен граждани се събраха на протест срещу безводието.