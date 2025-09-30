Тайните знаци преди раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан

Н икол Кидман и Кийт Ърбан може би са намеквали, че вървят към раздяла още преди сензационната новина да гръмне публично.
В понеделник източници на Page Six разкриха, че актрисата е положила усилия да спаси 19-годишния си брак с кънтри звездата и не е искала връзката им да приключва.
Звездна раздяла: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак
Според близки до двойката, отношенията им са стигнали до край, а друг източник каза пред TMZ, че те живеят в отделни домове в Нашвил, Тенеси, „от началото на лятото“. Изданието допълва, че 58-годишната Кидман „държи семейството заедно“, като се грижи за своите и дъщерите на Ърбан – 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.
В навечерието на шокиращата новина проследяваме знаците, които двамата дадоха преди решението си – чрез интервюта и студени реакции в социалните мрежи.
- Липса на публични появи
Последната им обща изява пред камери беше на 20 юни, когато присъстваха на футболен мач на Los Angeles FC в Нашвил. Там звездата от „Мулен Руж“ и певецът на „Let It Roll“ изглеждаха усмихнати и в добро настроение.
Преди това, на 8 май, Кидман и Ърбан се появиха на наградите за кънтри музика във Фриско, Тексас, където демонстрираха близост – държаха се за ръце и се усмихваха в публиката.
- Студенина в социалните мрежи
През август Кидман сподели снимки от лятната си почивка с децата в Instagram – на плаж, в океана, на карнавал – но без присъствието на съпруга си.
„Летни спомени ❤️ А сега обратно на училище ✨“, написа тя под кадрите.
Последната им обща снимка в профила ѝ е от юни, по случай 19-ата им годишнина от сватбата, където двамата изглеждат сгушени един в друг.
„Честита годишнина, скъпи ❤️“, добави тогава актрисата.
От своя страна, Ърбан не е публикувал снимки с Кидман след май и церемонията по връчването на кънтри наградите.
- Напрежение в интервюта
През юли Ърбан прекрати внезапно Zoom интервю за „Hayley & Max in the Morning“, след като беше попитан за интимната сцена между Кидман и Зак Ефрон във филма на Netflix „Семейна афера“ (2024).
„Какво си мисли Кийт Ърбан, когато вижда красивата си съпруга с по-млади мъже като Зак Ефрон в любовни сцени по телевизията?“, попита водещият Макс Бърфорд.
Певецът на „We Were“ не отговори, а според продуцент „се е изключил от Zoom“. „Мисля, че екипът му прекрати връзката, защото не искаха този въпрос“, коментира той. „Той не обича да говори за жена си“, допълни съводещата Хейли Питърсън.
- Кидман се концентрира върху нови проекти
По-рано този месец актрисата разкри, че с най-добрата си приятелка Рийз Уидърспун планират да пренесат големи холивудски продукции в Нашвил.
На филмовия фестивал в града тя каза: „Тук има толкова много място за продукция. Екипите са фантастични, както и актьорите, хората, всички... Чувствам, че нещата се развиват и ще продължат да се развиват, така че да започваме.“
През септември Кидман приключи снимките на „Практическа магия 2“.
- „Устойчивост“ и нови изповеди
В интервю за Forbes актрисата сподели, че дългата ѝ кариера я е научила на издръжливост: „Толкова много пъти в кариерата ми са ми казвали „не“. Важно е да си смел, да опитваш нови неща и да не позволяваш критиката да те спре.“
Кидман призна, че неуспехите всъщност са я насочили към по-ценни възможности: „Не е да се фокусираш върху това, което смяташ, че ти е писано, а да останеш отворен – особено с напредването на възрастта.“
Забележително е, че в изповедта си пред Forbes тя не споменава съпруга си.
- Самостоятелни изяви
Дни преди новината за раздялата, Кидман се появи сама на събитие на козметичния бранд Clé de Peau Beauté, където е новият посланик. Тя блестеше в черна рокля на Вивиан Уестууд и бижута за 47 000 долара.
Същевременно Кидман не е била засичана на турнето на Ърбан „High and Alive“, започнало през май. Музикантът активно споделя кадри от пътя, а следващият му концерт е насрочен за този четвъртък в Хърши, Пенсилвания.