Тайните знаци преди раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан

Н икол Кидман и Кийт Ърбан може би са намеквали, че вървят към раздяла още преди сензационната новина да гръмне публично.

В понеделник източници на Page Six разкриха, че актрисата е положила усилия да спаси 19-годишния си брак с кънтри звездата и не е искала връзката им да приключва.

Според близки до двойката, отношенията им са стигнали до край, а друг източник каза пред TMZ, че те живеят в отделни домове в Нашвил, Тенеси, „от началото на лятото“. Изданието допълва, че 58-годишната Кидман „държи семейството заедно“, като се грижи за своите и дъщерите на Ърбан – 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.

All the clues Nicole Kidman and Keith Urban were headed for separation https://t.co/wOtKWRWV1l pic.twitter.com/zfiBnSlEuM — Page Six (@PageSix) September 29, 2025

В навечерието на шокиращата новина проследяваме знаците, които двамата дадоха преди решението си – чрез интервюта и студени реакции в социалните мрежи.

Липса на публични появи

Последната им обща изява пред камери беше на 20 юни, когато присъстваха на футболен мач на Los Angeles FC в Нашвил. Там звездата от „Мулен Руж“ и певецът на „Let It Roll“ изглеждаха усмихнати и в добро настроение.

Преди това, на 8 май, Кидман и Ърбан се появиха на наградите за кънтри музика във Фриско, Тексас, където демонстрираха близост – държаха се за ръце и се усмихваха в публиката.

Студенина в социалните мрежи

През август Кидман сподели снимки от лятната си почивка с децата в Instagram – на плаж, в океана, на карнавал – но без присъствието на съпруга си.

„Летни спомени ❤️ А сега обратно на училище ✨“, написа тя под кадрите.

Последната им обща снимка в профила ѝ е от юни, по случай 19-ата им годишнина от сватбата, където двамата изглеждат сгушени един в друг.

„Честита годишнина, скъпи ❤️“, добави тогава актрисата.

От своя страна, Ърбан не е публикувал снимки с Кидман след май и церемонията по връчването на кънтри наградите.

Напрежение в интервюта

През юли Ърбан прекрати внезапно Zoom интервю за „Hayley & Max in the Morning“, след като беше попитан за интимната сцена между Кидман и Зак Ефрон във филма на Netflix „Семейна афера“ (2024).

„Какво си мисли Кийт Ърбан, когато вижда красивата си съпруга с по-млади мъже като Зак Ефрон в любовни сцени по телевизията?“, попита водещият Макс Бърфорд.

Певецът на „We Were“ не отговори, а според продуцент „се е изключил от Zoom“. „Мисля, че екипът му прекрати връзката, защото не искаха този въпрос“, коментира той. „Той не обича да говори за жена си“, допълни съводещата Хейли Питърсън.

Кидман се концентрира върху нови проекти

По-рано този месец актрисата разкри, че с най-добрата си приятелка Рийз Уидърспун планират да пренесат големи холивудски продукции в Нашвил.

На филмовия фестивал в града тя каза: „Тук има толкова много място за продукция. Екипите са фантастични, както и актьорите, хората, всички... Чувствам, че нещата се развиват и ще продължат да се развиват, така че да започваме.“

През септември Кидман приключи снимките на „Практическа магия 2“.

„Устойчивост“ и нови изповеди

В интервю за Forbes актрисата сподели, че дългата ѝ кариера я е научила на издръжливост: „Толкова много пъти в кариерата ми са ми казвали „не“. Важно е да си смел, да опитваш нови неща и да не позволяваш критиката да те спре.“

Кидман призна, че неуспехите всъщност са я насочили към по-ценни възможности: „Не е да се фокусираш върху това, което смяташ, че ти е писано, а да останеш отворен – особено с напредването на възрастта.“

Забележително е, че в изповедта си пред Forbes тя не споменава съпруга си.

Самостоятелни изяви

Дни преди новината за раздялата, Кидман се появи сама на събитие на козметичния бранд Clé de Peau Beauté, където е новият посланик. Тя блестеше в черна рокля на Вивиан Уестууд и бижута за 47 000 долара.

Същевременно Кидман не е била засичана на турнето на Ърбан „High and Alive“, започнало през май. Музикантът активно споделя кадри от пътя, а следващият му концерт е насрочен за този четвъртък в Хърши, Пенсилвания.