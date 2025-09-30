България

Прокуратурата разследва имотни измами при сделки "на зелено" в София

Разследването е възложено на СДВР

30 септември 2025, 12:01

Скандалът с подкупи в ИААА:

Александър Николов: Горди сме с постигнатото

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Министър Гуцанов посреща на летище

С офийската районна прокуратура (СРП) е започнала разследване за това, че между 2021 и 2024 г., граждани са били заблуждавани с цел имотна облага. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции, каза на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, говорител на СРП.

Той посочи, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителен договор. На Дирекцията за национален строителен контрол е възложено да проверят строителните книжа и да установят етапа, на който е завършен обектът по документи. Държавна агенция „Национална сигурност“ трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокират при подозрителни такива.

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Търсим пострадали лица, провеждаме разпити и издирвания, чрез които следва да изясним профила на дружествата и свързаните с тях лица, каза пред медиите Делян Динев, началник на сектор „Индустрия“ към „Икономическа полици“ на СДВР.

Той посочи, че има как чрез вече организирани групи във Фейсбук от пострадали при тези измами, полицията да се свърже чрез хората. Динев апелира пострадалите да подадат сигнал.

Източник: БТА, Марин Колев    
Имотна измама Разследване Софийска районна прокуратура СДВР НАП КЗП ДАНС Пострадали лица Неравноправни клаузи Строителен контрол
