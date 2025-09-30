България

Младши инспектор измъкна 60-годишна жена от потъваща кола

Случката се е разиграла в Бяла Слатина

30 септември 2025, 12:47
Младши инспектор измъкна 60-годишна жена от потъваща кола
Източник: БТА

60-годишна жена от село Алтимир е спасена от удавяне благодарение на навременната и адекватна реакция на младши инспектор Кристин Иванов от ЗЖУ-Монтана.

Случката се е разиграла вчера сутринта около 10,30 часа в Бяла Слатина. На място е бил ситуиран екип от жандармерията, когато граждани са дали сигнал, че автомобил е паднал в реката. Служителите реагирали незабавно и установили, че наистина има паднал във водоема автомобил, а водата е стигнала до вратата, както и че в машината има жена, която не може да се освободи. Мл. инспектор Иванов влязъл в автомобила през задната врата, достигнал до 60-годишната, успял е да извади и задържи главата й над нивото на водата до пристигането на спасителен екип.

Жена загина, автомобилът ѝ потъна в язовир "Батак"

По-късно колата е извадена, а жената е освободена. Тя е била контактна и без видими наранявания, прегледана е от дошъл на място спешен медицински екип, който не е установил здравословен проблем. Според нейния разказ тя е била сама в паркирания автомобил, когато се опитала да си отвори прозорец, но дала контакт и автомобилът поел неуправляем към реката. Самата тя не е умеела да шофира, а и в момента на инцидента е изпаднала в паника.

Местопроизшествието е запазено до пристигане на екип от РУ-Бяла Слатина. Взето е и сведение от собственика на колата. 

Източник: БГНЕС    
Спасяване Удавяне Автомобил в река Бяла Слатина Жандармерия Полицейска акция Инцидент Алтимир Кристин Иванов 60 годишна жена
Последвайте ни

По темата

Откриха две тела на борда на кораб в Бургас

Откриха две тела на борда на кораб в Бургас

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

Младши инспектор измъкна 60-годишна жена от потъваща кола

Младши инспектор измъкна 60-годишна жена от потъваща кола

Възраждането на „глупавите“ телефони: Защо хората се отказват от смартфоните?

Възраждането на „глупавите“ телефони: Защо хората се отказват от смартфоните?

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Пет автомобилни тенденции, които трябва да изчезнат

Пет автомобилни тенденции, които трябва да изчезнат

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 16 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 14 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 21 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 16 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 18 минути

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

България Преди 22 минути

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев

Стартират строги проверки срещу спекулата: Глоби за търговци, качили цените необосновано

Стартират строги проверки срещу спекулата: Глоби за търговци, качили цените необосновано

България Преди 54 минути

На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си

.

Календар за подстригване през октомври: Най-добрите дати за нова визия

Любопитно Преди 1 час

През октомври 2025 г. Луната ще премине през четири фази, всяка от които със собствено влияние

Експлозия на кола бомба в Пакистан, десетки жертви

Експлозия на кола бомба в Пакистан, десетки жертви

Свят Преди 1 час

Местни жители казаха, че експлозията е била толкова мощна, че е била чута в радиус от километри

.

Мода за дъждовни дни: Как да носим гумени ботуши със стил през есента

Любопитно Преди 1 час

Гумените ботуши за хип за есента на 2025 г.

Китай осъди на смърт 11 членове на мафия семейство

Китай осъди на смърт 11 членове на мафия семейство

Свят Преди 1 час

Семейство Минг и други престъпни групи са участвали в криминални дейности, включително телекомуникационни измами, трафик на наркотици и проституция

Тайните знаци преди раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан

Тайните знаци преди раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан

Любопитно Преди 1 час

В навечерието на шокиращата новина проследяваме знаците, които двамата дадоха преди решението си

<p><span class="cf0">Не претопляйте тези ястия в микровълновата: Може да се отровите</span></p>

Не претопляйте тези ястия в микровълновата: Може да се отровите

Любопитно Преди 1 час

Разгледайте нашата галерия, за да разберете кои храни никога не трябва да претопляте в микровълновата.

Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Разкритие за бременен съквартирант шокира останалите в епизода тази вечер

Прокуратурата разследва имотни измами при сделки "на зелено" в София

Прокуратурата разследва имотни измами при сделки "на зелено" в София

България Преди 2 часа

Разследването е възложено на СДВР

Желязков: Договорът с "Боташ" е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.

Желязков: Договорът с "Боташ" е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.

България Преди 2 часа

Поставя се въпросът за един структурен елемент от нашата енергетика, който има неблагоприятната възможност да върви към неплатежоспособност, каза Желязков

<p>ФБР подари на новозеландци 3D принтирани пистолети, забранени в страната</p>

Началникът на ФБР подари на новозеландци създадени с 3D принтер пистолети, които са незаконни в страната

Свят Преди 2 часа

Пистолетите са строго регулирани оръжия в новозеландското законодателство и за притежанието им е необходимо допълнително разрешение

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Смотрич предупреди: Децата ни ще воюват отново в Газа</span></p>

Израелски министър предупреди за плана на Тръмп: Децата ни ще воюват отново в Газа

Свят Преди 2 часа

Финансовият министър илюстрира сериозните политически трудности, пред които е изправен отслабеният израелски министър-председател Бенямин Нетаняху при опитите да осигури подкрепа за плана в коалиционното правителство

Филмът за Иво Димчев грабна голямата награда на кинофестивал в Белград

Филмът за Иво Димчев грабна голямата награда на кинофестивал в Белград

Любопитно Преди 2 часа

Само за един месец филмът обра овациите и големите награди на два големи фестивала, този в Сараево и този в Белград

<p>От Швейцария до Испания: Как Европа облага богатите и защо останалите отказаха</p>

Данъци върху богатството в Европа: Кои страни все още ги налагат и защо други ги отмениха?

Пари Преди 2 часа

Към началото на 2025 година най-богатите 5% от населението в еврозоната контролират 45% от нетното богатство на домакинствата

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат мандарини?

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Някоя от жените в Къщата на Big Brother 2025 е бременна

Edna.bg

Алкарас триумфира в Токио с осма титла за сезона

Gong.bg

Бивш капитан на ЦСКА ще играе в Ботев Враца

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

От 8 октомври глобяват търговците, които не спазват Закона за еврото

Nova.bg