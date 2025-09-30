Началникът на ФБР подари на новозеландци създадени с 3D принтер пистолети, които са незаконни в страната

П о време на посещение в Нова Зеландия директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ Каш Пател е подарил на ръководителите на полицията и на разузнаването на страната пистолети, които са нелегални съгласно местното законодателство и е трябвало да бъдат унищожени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на новозеландски правоприлагащи агенции.

Създадени с помощта на 3D принтер пластмасови реплики на пистолети били част от подаръци, които Пател подарил на най-малко трима високопоставени служители на новозеландските сили за сигурност през юли. Пател беше на посещение в Уелингтън, за да открие първия самостоятелен офис на ФБР в Нова Зеландия.

🗞️ Dumbest of Times: U.S. edition 🇺🇸On a visit to New Zealand in July, #FBI Director Kash Patel presented 3D-printed guns to three senior security officials. #dumbestoftimes https://t.co/Fv22i9g5pt — Emily Webb (@emilybwebb) September 30, 2025

Пистолетите са строго регулирани оръжия в новозеландското законодателство и за притежанието им е необходимо допълнително разрешение в добавка към обикновеното разрешително за притежание на оръжие. Правоприлагащите агенции не уточниха дали служителите, които са се срещнали с Пател, са притежавали такива разрешителни.

Не е ясно с какви разрешителни се е сдобил Пател, за да внесе оръжията в страната. Негов говорител заяви днес, че ФБР няма да коментира казуса.

Според новозеландското законодателство нефункциониращите оръжия се третират като функциониращи, ако могат да бъдат модифицирани, за да заработят. Регулаторните органи са преценили, че е имало потенциал подарените от Пател пистолети да бъдат модифицирани по този начин и че трябва да бъдат унищожени, заяви началникът на новозеландската полиция Ричърд Чеймбърс.

Нова Зеландия няма силна култура на притежание на оръжие и след масовата стрелба в град Крайстчърч през 2019 г. отношението към оръжията се промени в по-негативна посока, коментира АП. Притежанието на оръжие е заложено в новозеландското законодателство като привилегия, а не като право.

В страната обаче не липсват оръжия. Те са често срещани в селските райони за борба с вредителите. Престъпленията с оръжие обаче са редки. Дори е необичайно полицейските служители да са въоръжени. Оръжията на патрулните полицаи обикновено са заключени в автомобилите им.