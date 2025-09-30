Свят

Китай осъди на смърт 11 членове на мафия семейство

Семейство Минг и други престъпни групи са участвали в криминални дейности, включително телекомуникационни измами, трафик на наркотици и проституция

30 септември 2025, 12:44
Източник: iStock

К итайски съд осъди на смърт 11 членове на известното семейство Минг, което управляваше измамни центрове в Мианмар, съобщиха китайски държавни медии. Десетки членове на семейството бяха признати за виновни в извършване на престъпна дейност, като много от тях получиха дълги затворнически присъди, предаде ВВС

Семейство Минг работеше за един от четирите клана, които управляваха малкия и тих град Лаукай в Мианмар, близо до границата с Китай, превръщайки го в център за наркотици и измами. В крайна сметка Мианмар предприе мерки, като през 2023 година арестува много членове на тези семейства и ги предаде на китайските власти.

Общо 39 членове на семейство Минг бяха осъдени в понеделник, 29 септември, в източния град Уенджоу, според доклад на китайската държавна телевизия CCTV. Освен 11-те членове, получили смъртни присъди, други петима получиха смъртни присъди с двегодишно отлагане, 11 бяха осъдени на доживотен затвор, а останалите получиха затворнически присъди, вариращи от пет до 24 години.

Съдът установи, че от 2015 година семейство Минг и други престъпни групи са участвали в криминални дейности, включително телекомуникационни измами, трафик на наркотици и проституция. Техните измамни дейности са генерирали над 10 милиарда юана (1.4 милиарда долара; 1 милиард паунда), според съда. 

Съдът също установи, че семейство Минг и други престъпни групи са отговорни за смъртта на няколко работници в измамните центрове, включително инцидент, при който работници били застреляни, за да се попречи на завръщането им в Китай.

Лаукай беше разглеждан като двигател на това, което ООН нарече „измамна пандемия“, при която над 100 000 чужденци, много от които китайци, бяха примамени в измамни центрове, където бяха ефективно затворени и принудени да работят дълги часове, управлявайки сложни онлайн измами, насочени към жертви по целия свят.

Семейство Минг някога беше едно от най-могъщите в щата Шан в Мианмар и управляваше измамни центрове в Лаукай, които държаха най-малко 10 000 работници. Най-известният от тях беше комплекс, известен като Вила „Притаен тигър“, където работниците редовно бяха бити и измъчвани.

Преди две години съюз от бунтовнически групи започна офанзива, която изтласка военните на Мианмар от големи райони на щата Шан и пое контрола над Лаукай. Смята се, че Китай, който има значително влияние върху тези групи, е дал зелена светлина за офанзивата. Патриархът на семейството, Минг Сюечан, според съобщенията се е самоубил, докато други членове на семейството бяха предадени на китайските власти. Някои от тях направиха разкаяни самопризнания.

Хиляди от работещите в измамните центрове също бяха предадени на китайската полиция. С тези присъди Китай сигнализира решителността си да се справи строго с бизнеса с измами на границата си. Натискът от Пекин също принуди Тайланд да предприеме действия срещу измамните центрове по границата си с Мианмар по-рано тази година. Въпреки това бизнесът се адаптира, като голяма част от него сега действа в Камбоджа, макар че все още е разпространен в Мианмар.

Източник: BBC    
Семейство Минг Китай Мианмар Лаукай Измами Смъртни присъди Организирана престъпност Трафик на хора Съдебен процес Телекомуникационни измами
