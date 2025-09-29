Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

М лада акробатка на трапец загина, след като падна по време на смело изпълнение пред ужасени зрители на цирково представление, съобщават медиите.

27-годишната Марина B. почина на място в събота вечер, след като падна от 5 метра височина по време на солово изпълнение в цирк Paul Busch в град Баутцен, Германия. На представлението е имало около 100 души публика.

„Не можем да повярваме на случилото се“, сподели служител на цирка пред германското издание Bild.

Фаталният инцидент, който все още се разследва от местните власти, принуди известния цирк да отмени следващите си представления, пише The Post.

Ралф Хупертц, председател на Германската асоциация на цирковете, предположи, че Марина, която е от Испания, може да е получила здравословен проблем.

„Не е обичайно за добре обучен артист като Марина да не оцелее при падане от тази височина“, заяви той пред Bild.

„Може би ѝ е прилошало, докато е била на трапеца", допълва той.

Според полицията Марина не е използвала предпазно въже, но това е било лично нейно решение. „Тя сама решава дали да използва въже за безопасност“, каза говорителят Стефан Хайдък. В момента на инцидента в арената не е имало други артисти.

Марина е родом от Майорка и е имала повече от десет години опит като артистка на трапец. Наскоро се е присъединила към цирк Paul Busch за предстоящото им турне.

Само преди седмици тя публикува снимка в Instagram, на която изпълнява номер върху въже. Към нея е написала: „Тук горе работя най-добре. Вярвам, че изкуството има силата да създава незабравими моменти.“