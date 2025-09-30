К ремъл каза днес, че много от живеещите в Одеска и Николаевска област в Украйна хора желаят "да свържат съдбата си с Русия", но се страхуват да го обявят открито, предаде Ройтерс.

Кремълският говорител Дмитрий Песков отговори по този начин на хипотетичен въпрос какво би станало, ако на населението в тези региони бъде позволено да гласува дали да стане част от Русия.

През 2022 г. Москва обяви четири области на Украйна за руска територия, след като организира референдуми, които Западът и Киев осъдиха като незаконни и произведени под принуда.

В разговора си с репортерите Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността, вместо да гради разделящи "стени срещу дронове".