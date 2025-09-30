Експлозия на кола бомба в Пакистан, десетки жертви

Н ай-малко 10 души бяха убити, а 32 - ранени, при експлозия на кола бомба пред щаба на пакистанските паравоенни сили за сигурност в югозападния град Кета днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Преди да взривят превозното средство, четирима нападатели, които са били в колата, са излезли навън и са влезли в интензивна престрелка с военните.

Местни жители казаха, че експлозията е била толкова мощна, че е била чута в радиус от километри. Линейки са пристигнали на мястото, а ранените са били транспортирани до близките болници.

Никоя група не е поела отговорност веднага, въпреки че е вероятно подозрението да падне върху сепаратистки групировки, които често атакуват цивилни и сили за сигурност в разтърсваната от бунтове провинция Белуджистан, чиято столица е Кета.

Според министъра на здравеопазването на провинцията Бахат Какар има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи още повече.

Местни телевизионни канали и записи от охранителни камери от мястото на експлозията показват кола, спираща пред портата на комплекса на паравоенните. Следва експлозия и се чува стрелба. Прозорците на околните сгради са разбити, а близките автомобили също са повредени, показват кадрите.

Провинциалният премиер на Белуджистан Сарфраз Бугти осъди нападението, заявявайки, че силите за сигурност са отвърнали на огъня и са убили и четиримата нападатели.

„Терористите не могат да сломят решимостта на нацията чрез страхливи действия и жертвите на нашия народ и силите за сигурност няма да бъдат напразни“, каза Бугти в изявление. Той допълни, че правителството му остава ангажирано с това да направи провинцията мирно и сигурно място.

Последната атака се случи седмици след като атентатор самоубиец се взриви пред стадион близо до Кета, докато поддръжници на националистическа партия напускаха митинг, убивайки най-малко 13 души и ранявайки 30 други.

Белуджистан отдавна е арена на бунтове, като групировки като забранената Армия за освобождение на Белуджи искат независимост от централното правителство. Сепаратистите атакуват предимно сили за сигурност и цивилни в региона и на други места.