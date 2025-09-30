Желязков: Договорът с "Боташ" е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.

Д оговорът с турската държавна енергийна компания "Боташ" поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат, каза премиерът Росен Желязков по време на Националната конференция "Компас 2025" в София.

Разговорът, който се води в обществото по отношение на договора "Боташ", е важен, защото той прекалено много се натовари с политика, прекалено много се натовари с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения по неговата реализация, по неговото изменение или по неговото прекратяване, коментира премиерът.

За 13 години договорът би струвал на държавата около шест млрд. лв. Трябва да се зададе въпросът какъв е неговият приходен потенциал. Договорът е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв., които "Булгаргаз" не може да изплаща. Поставя се въпросът за един структурен елемент от нашата енергетика, който има неблагоприятната възможност да върви към неплатежоспособност, коментира Желязков.

Енергията вече не е само ресурс, енергията е новата валута на глобалната политика. Това може би е било валидно и преди десет години, но с всички геополитически турбуленции, с развитието на технологията тази валута има много по-висока покупателна способност, каза премиерът.

Според премиера в обществото има ясен консенсус, че ядрената енергетика е гръбнакът на българската енергийна сигурност. Когато говорим за енергетиката, говорим за геополитическата сигурност, за стабилността на региони и за способността да градим съвместното си съществуване в този свят, добави Желязков.

Изкуственият интелект ще ни представя нови предизвикателства. Нови предизвикателства по отношение на комуникацията и информацията, отбеляза Желязков.

Не трябва да подминаваме и едно голямо предизвикателство, което са климатичните промени. Европа е най-засегнатият континент от климатичните промени. В нашия съзнателен живот наблюдаваме това нещо много осезателно. Климатичните промени не само водят до предизвикателства, но те задължават визията за управлението на енергийния сектор, на енергийната система да бъде проактивна, каза още премиерът.

Винаги сме изтъквали стратегическата роля на България заради нейното геополитическо положение, но всъщност геополитическото положение има смисъл само тогава, когато бива използвано по разумен начин, каза още Росен Желязков.