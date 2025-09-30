Календар за подстригване през октомври: Най-добрите дати за нова визия

С поред езотеричните вярвания, подстригването в благоприятни дни от лунния календар помага за укрепване на косата и дори за подобряване на цялостното благосъстояние. През октомври 2025 г. Луната ще премине през четири фази, всяка от които със собствено влияние.

Влиянието на фазите на Луната върху подстригването

Нарастваща луна (от Новолуние до Пълнолуние) е идеалното време за тези, които искат косата им да расте бързо и да изглежда по-гъста.

Намаляващата луна (от пълнолуние до новолуние) е най-подходяща за тези, които искат прическата им да запази формата си по-дълго и да стане по-плътна.

Пълнолунието е най-мощният момент за обновяване, когато подстригването може да добави обем и сила.

Новолунието не се препоръчва за подстригване, защото енергията на Луната е минимална и резултатът може да бъде непредсказуем.

Благоприятни дни през октомври 2025 г.

1-6 октомври (последните дни на нарастващата луна преди пълнолунието). Чудесни дни за освежаване на визията, боядисване и експериментиране.

7 октомври (пълнолуние в 6:47 ч. киевско време). Най-добрият ден от месеца за смела промяна на имиджа и придаване на сила на косата, както и за отърсване от негативизма.

8-12 октомври (началото на цикъла на намаляващата луна). Идеален за тези, които искат прическата им да запази формата си по-дълго.

23-31 октомври (новолуние след новолуние). Особено благоприятни са 29 октомври и 30-31 октомври за подстригване и боядисване.

Неблагоприятни дни за подстригване