Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Б елият дом публикува план от 20 точки за уреждане на конфликта в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие.

Той не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав.

„Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план.

„Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, пише в документа.

Тръмп обеща "нещо специално" в преговорите за Близкия изток

Американските предложения за уреждане на проблема в ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там.

„Израел няма да окупира или анексира Газа“, посочва документът.

„Съединените щати ще работят с арабски и международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, пише в плана.

Според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас“ и други групировки трябва да се съгласят да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир, след като се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо до разрешаване, а мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа“, каза той на пресконференция, като назова Нетаняху с прякора му.

„Но хората искат да се върнем към мира. Те искат да се върнем към нормалността. Всъщност няколко държави глупаво признаха палестинска държава. Както знаете, някои от нашите европейски приятели, съюзници, добри хора“, каза президентът на САЩ.

„Работейки с новата преходна власт в Газа, всички страни ще се споразумеят за график за поетапното изтегляне на израелските сили“, подчерта той.

Тръмп добави, че Израел ще има неговата „пълна подкрепа“ да унищожи „Хамас“, ако въоръжената палестинска групировка отхвърли 20-точково мирно предложение, представено от Вашингтон.

„Израел би имал пълната ми подкрепа, за да завърши работата по унищожаването на заплахата от „Хамас“, но се надявам, че ще постигнем споразумение за мир и ако „Хамас“ отхвърли споразумението, което винаги е възможно, ще е единствен. Всички останали са го приели, но имам чувството, че ще имаме положителен отговор“, каза Тръмп, говорейки заедно с Нетаняху в Белия дом.

Планът, който Тръмп разпространи сред арабските лидери, беше публикуван след срещата му с Нетаняху във Вашингтон. Президентът на САЩ заяви, че Нетаняху се е съгласил с плана.

„Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще демонтира военните способности на „Хамас“, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, каза от своя страна Нетаняху.

Той добави, че Израел ще „запази отговорността си за сигурността“ в Газа съгласно подкрепения от САЩ мирен план и ще „довърши работата“ по унищожаването на „Хамас“, ако палестинската групировка отхвърли предложението на Тръмп.

Освен това „Хамас“ ще бъде разоръжена. Ивицата Газа ще бъде демилитаризирана и ще има мирна, гражданска администрация, подчерта Нетаняху.

„Ако Хамас отхвърли вашия план, г-н президент, или ако само се престори, че го приема и след това направи всичко възможно, за да му се противопостави, тогава Израел ще довърши работата сам. Това може да се направи по лесния начин или може да се направи по трудния начин, но ще бъде направено“, предупреди Нетаняху

Освен това той обеща в телефонен разговор с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, в който участва и американският президент, никога повече да не атакува Катар.

Висш служител на „Хамас“ заяви пред AФП в понеделник, че палестинската групировка все още не е получила мирния план за Газа.

„Не сме получили предложението на Тръмп. Ще го проучим и ще отговорим, след като го получим“, каза служителят, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да обсъжда въпроса публично.

Си Ен Би Си публикува целия план за мир:

Всеобхватен план на президента Доналд Дж. Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа.

1. Газа ще бъде дерадикализирана зона, свободна от терор, която не представлява заплаха за съседите си.

2. Газа ще бъде преустроена в полза на народа на Газа, който е страдал повече от достатъчно. Ако и двете страни се съгласят с това предложение, войната ще приключи незабавно.

3. Израелските сили ще се изтеглят до договорената линия, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. През това време всички военни операции, включително въздушни и артилерийски бомбардировки, ще бъдат преустановени, а фронтовите линии ще останат замразени, докато не бъдат изпълнени условията за пълно поетапно изтегляне.

4. В рамките на 72 часа след публичното приемане на това споразумение от Израел, всички заложници, живи и починали, ще бъдат върнати.

5. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще освободи 250 затворници с доживотна присъда плюс 1700 жители на Газа, задържани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца, задържани в този контекст. За всеки израелски заложник, чиито останки бъдат върнати, Израел ще върне останките на 15 починали жители на Газа.

6. След като всички заложници бъдат върнати, членовете на „Хамас“, които се ангажират с мирно съвместно съществуване и да предадат оръжията си, ще бъдат амнистирани. На членовете на „Хамас“, които желаят да напуснат Газа, ще бъде осигурено безопасно преминаване до приемащите страни.

7. След приемане на това споразумение, пълната хуманитарна помощ ще бъде незабавно изпратена в Ивицата Газа. Най-малкото количествата помощ ще бъдат в съответствие с това, което е включено в споразумението от 19 януари 2025 г. относно хуманитарната помощ, включително възстановяване на инфраструктурата (вода, електричество, канализация), възстановяване на болници и пекарни, както и внос на необходимото оборудване за премахване на развалините и отваряне на пътищата.

8. Вносът и разпределението на помощта в Ивицата Газа ще се извършва без намеса от двете страни чрез Организацията на обединените нации и нейните агенции, Червения полумесец, както и чрез други международни институции, които не са свързани по никакъв начин с нито една от страните. Отварянето на контролно-пропускателния пункт Рафах в двете посоки ще бъде предмет на същия механизъм, въведен съгласно споразумението от 19 януари 2025 г.

9. Газа ще бъде управлявана от временното преходно управление на технократичен, аполитичен палестински комитет, отговорен за осигуряването на ежедневното функциониране на обществените услуги за хората в Газа. Този комитет ще бъде съставен от квалифицирани палестинци и международни експерти, под надзора и контрола на нов международен преходен орган, „Съвет на мира“, който ще бъде оглавяван и председателстван от президента Доналд Дж. Тръмп, като други членове и държавни глави ще бъдат обявени, включително бившия премиер Тони Блеър. Този орган ще определи рамката и ще управлява финансирането за реконструкцията на Газа, докато Палестинската администрация не завърши програмата си за реформи, както е посочено в различни предложения, включително мирния план на президента Тръмп през 2020 г. и предложението на Саудитска Арабия и Франция, за да може сигурно и ефективно да си върне контрола над Газа. Този орган ще се позове на най-добрите международни стандарти, за да създаде модерно и ефикасно управление, което служи на народа на Газа и да е благоприятно за привличане на инвестиции.

10. Планът на Тръмп за възстановяване и електроснабдяване на Газа ще бъде създаден чрез свикване на панел от експерти, които са помогнали за създаването на някои от процъфтяващите модерни градове-чудо в Близкия изток. Многобройни обмислени инвестиционни предложения и вълнуващи идеи за развитие са били изготвени от добронамерени международни групи и ще бъдат разгледани, за да се синтезират рамките за сигурност и управление, за да се привлекат и улеснят тези инвестиции, които ще създадат работни места, възможности и надежда за бъдещето на Газа.

11. Ще бъде създадена специална икономическа зона с преференциални тарифи и цени за достъп, които ще бъдат договорени с участващите страни.

12. Никой няма да бъде принуждаван да напуска Газа, а желаещите да напуснат, ще могат свободно да го направят и да се завърнат. Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа.

13. „Хамас“ и други фракции се съгласяват да не участват в управлението на Газа, пряко, косвено или под каквато и да е форма. Цялата военна, терористична и нападателна инфраструктура, включително тунели и съоръжения за производство на оръжия, ще бъде унищожена и няма да бъде възстановена. Ще има процес на демилитаризация на Газа под наблюдението на независими наблюдатели, който ще включва окончателно извеждане от употреба на оръжия чрез договорен процес на извеждане от експлоатация, подкрепен от международно финансирана програма за обратно изкупуване и реинтеграция, всичко под надзора на независимите наблюдатели. Нова Газа ще бъде изцяло ангажирана с изграждането на просперираща икономика и мирно съжителство със своите съседи.

14. Регионалните партньори ще предоставят гаранция, за да се гарантира, че „Хамас“ и фракциите ѝ ще спазват задълженията си и че Нова Газа не представлява заплаха за съседите си или за народа си.

15. Съединените щати ще работят с арабски и международни партньори, за да създадат временни Международни стабилизационни сили (МСС), които да бъдат незабавно разположени в Газа. МСС ще обучават и ще предоставят подкрепа на проверените палестински полицейски сили в Газа и ще се консултират с Йордания и Египет, които имат богат опит в тази област. Тези сили ще бъдат дългосрочното решение за вътрешна сигурност. МСС ще работят с Израел и Египет, за да помогнат за осигуряването на сигурността на граничните райони, заедно с новообучените палестински полицейски сили. От решаващо значение е да се предотврати вкарването на боеприпаси в Газа и да се улесни бързият и сигурен поток от стоки за възстановяване и съживяване на Газа. Страните ще договорят механизъм за помирение.

16. Израел няма да окупира или анексира Газа. След като МСС установят контрол и стабилност, Израелските сили за отбрана (ИДФ) ще се изтеглят въз основа на стандарти, етапи и срокове, свързани с демилитаризацията, които ще бъдат договорени между МСС, ИДФ, гарантите и Съединените щати, с цел сигурна Газа, която вече не представлява заплаха за Израел, Египет или нейните граждани. На практика, Израелските сили за отбрана (IDF) постепенно ще предадат окупираната от тях територия в Газа на МСС, съгласно споразумение, което ще сключат с преходното правителство, докато не бъдат напълно изтеглени от Газа, с изключение на присъствието на охранителен периметър, което ще остане, докато Газа не бъде напълно защитена от всякаква възраждаща се терористична заплаха.

17. В случай, че „Хамас“ забави или отхвърли това предложение, горепосоченото, включително мащабната операция за помощ, ще продължи в свободните от терористи зони, предадени от ИДФ на МСС.

18. Ще бъде установен процес на междурелигиозен диалог, основан на ценностите на толерантността и мирното съвместно съществуване, за да се опита да промени начина на мислене и наративите на палестинците и израелците, като се наблегне на ползите, които могат да бъдат извлечени от мира.

19. Докато преустройството на Газа напредва и когато програмата за реформа на палестинското управление бъде добросъвестно изпълнена, условията най-накрая може да са налице за надежден път към палестинско самоопределение и държавност, което ние признаваме за стремеж на палестинския народ.

20. Съединените щати ще установят диалог между Израел и палестинците, за да се споразумеят за политически хоризонт за мирно и проспериращо съвместно съществуване.