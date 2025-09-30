След гонка с полицията в Гърция - хванаха българин, превозвал мигранти

Б ългарски гражданин на 34-години е бил задържан снощи в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника на автомобила си, съобщава местният информационен сайт voria.gr.

Полицията забелязала автомобила на магистралата „Егнатия“ и му дала знак да спре. Българският водач ускорил в опит да избегне полицейската проверка, обаче служителите успели да спрат колата. Водачът се опитал да избяга пеша, но след преследване бил задържан.

При проверката в автомобила били открити трима нелегални мигранти, двама от които били в багажника. Според данните от разследването те са заплатили за превоза си по 16 хиляди евро всеки.

Пак вчера полицията е задържала на магистралата Атина – Солун още двама души, гръцки и афганистански гражданин, за нелегален трафик на четирима души.

Отново след преследване, но този път по вода, за трафик на хора е бил задържан и 41-годишен ирански гражданин. Инцидентът е станал край гръцкия остров Хиос в източната част на Егейско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Бреговата охрана е установила надуваема бързоходна лодка край острова, която при преследването е заседнала на плаж на Хиос, а пътниците са избягали. При издирването са установени 31 души, които са били отведени в център за регистрация и идентификация. Те са посочили иранеца за организатор на трафика.