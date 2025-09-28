Свят

Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите

Само петнайсет месеца след идването му на власт, неприятностите за министър-председателя валят една след друга

28 септември 2025, 09:35
ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори

ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори
На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС

На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС
Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем

Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем
Аферата

Аферата "Епстийн": Мъск и принц Андрю са в документите по делото
Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ
Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

"Кой крещи смърт за Америка?": Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата
Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Б ританските лейбъристи започват днес за годишния си конгрес, определян като високорисков за премиера Киър Стармър, който е изправен пред все по-силно недоволство в собствения си лагер, където някои се съмняват в способността му да устои на възхода на крайната десница, предаде АФП.

* Видеото е архивно!

Само петнайсет месеца след идването му на власт, неприятностите за министър-председателя валят една след друга. Икономиката буксува, безработицата е на най-високо ниво от четири години, нелегалната имиграция подобрява рекорди, а инфлацията остава по-висока от тази в останалата част на Европа.

Началото на есента също беше особено трудно за него. Само за няколко седмици той се сблъска с оставката на заместничката си Анджела Рейнър заради грешка в данъчната ѝ декларация, с напускането на няколко съветници от „Даунинг Стрийт“ и с отзоваването на посланика на Великобритания в САЩ Питър Манделсън, компрометиран от връзките си с американския финансист, осъден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн.

В този контекст конгресът в Ливърпул (Северна Англия) ще бъде възможност за неговите съпартийци „да изразят недоволството си от Киър Стармър“, каза пред АФП политологът Стивън Фийлдинг. „Партията и страната са срещу него“, добави той, като отбелязва, че не особено харизматичният обитател на „Даунинг Стрийт“ има едва 27% положителни оценки според института YouGov.

На международната сцена Стармър може да се похвали с безспорни успехи – добри отношения с Доналд Тръмп, координация на европейските усилия в подкрепа на Украйна и сближаване с Европейския съюз. 

Но равносметката у дома на Стармър е далеч по-малко впечатляваща. Пролетната му реформа на социалните помощи, изоставена след бунт в партията, и замразяването на помощите за отопление за пенсионерите разгневиха британците и лявото крило на Лейбъристката партия. Правителствените рокади след оставката на Анджела Рейнър в началото на септември, които по същество бяха размяна на постове между водещите министри, не промени съществено положението. Някои дори смятат, че дните на Киър Стармър на „Даунинг Стрийт“ са преброени, допълни АФП.

 Премиерът ще говори във вторник в Ливърпул пред делегатите. Той възнамерява да представи следващите парламентарни избори, насрочени за 2029 г., като избор между „патриотично обновление“, което той защитава, и „токсичното разделение“ на крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

„Историята няма да ни прости, ако не вложим всичките си сили в борбата срещу „Реформирай“, която е враг“, заяви той в интервю, публикувано вчера в „Гардиън“.

Формацията на Найджъл Фараж продължава възхода си в социологическите проучвания, като се възползва от отхвърлянето на имиграцията от част от британците. В тази област политиката и твърдата реторика на правителството изглеждат неубедителни за избирателите и „поставят в неудобно положение“ много членове на Лейбъристката партия, подчертава Стивън Фийлдинг.

„Това няма да бъде реч на последния шанс, но ще бъде решаващ момент, за да изложи ясно визията си за бъдещето“, смята и Патрик Даймънд, преподавател по политически науки в университета „Куин Мери“ в Лондон.

Вече вървят усилени спекулации за амбициите на кмета на графство Голям Манчестър Анди Бърнам да поеме ръководството на партията. Той призова Стармър да възприеме по-лява линия и заяви, че е получил сигнали от депутати да се кандидатира за лидер.

Засега Киър Стармър не изглежда непосредствено застрашен, разчитайки на мощното си мнозинство и на действащите вътрешнопартийни правила, които правят евентуална смяна трудна. „Той все още има време да обърне ситуацията“, каза АФП Патрик Даймънд – поне до местните избори, предвидени за май 2026 г.

Но задачата му може да се усложни още повече, ако през октомври членовете на Лейбъристката партия изберат за заместник-лидер депутатката Луси Пауъл, която току-що беше извадена от правителството. Тя се изправя срещу министърката на образованието Бриджит Филипсън, смятана за близка до премиера. Ако Пауъл спечели, „това ще бъде възприето като вот на недоверие срещу Киър Стармър“, предупреждава Стивън Фийлдинг.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Киър Стармър Лейбъристка партия Великобритания Политически конгрес Вътрешнопартийно недоволство Икономически предизвикателства Реформирай Обединеното кралство Политическо лидерство Бъдещи избори Правителствена криза
Последвайте ни

По темата

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Масирани руски атаки над Киев, Полша мобилизира изтребители

Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?

Брутално посегателство в Буенос Айрес: 3 жени са подложени на мъчения, преди да бъдат убити пред очите на 45 души

Брутално посегателство в Буенос Айрес: 3 жени са подложени на мъчения, преди да бъдат убити пред очите на 45 души

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Фридрих Мерц ще се стреми към отмяна забраната за продажба на ДВГ

Фридрих Мерц ще се стреми към отмяна забраната за продажба на ДВГ

carmarket.bg
Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак
Ексклузивно

Почина Асата Шакур - беглец от ФБР и кръстница на Тупак

Преди 16 часа
Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика
Ексклузивно

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

Преди 15 часа
Вили Лилков:
Ексклузивно

Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза

Преди 16 часа
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Ексклузивно

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Преди 14 часа

Виц на деня

– Тате, защо си се оженил за мама? – И аз се чудя, сине… ама баба ти така настояваше!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Колумбия обвинява САЩ в нарушение на международното право&nbsp;</p>

САЩ отнеха визата на колумбийския президент, той обвини Вашингтон в нарушение

Свят Преди 2 часа

САЩ обявиха, че ще анулират визата на Петро, след като той се включи в пропалестинска демонстрация по улиците на Ню Йорк

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

България Преди 2 часа

Местните хора са приели албиноса като истинска благословия и дори сензация

<p>Легендата Цветана Божурина с прогноза за финала на Световното&nbsp;по волейбол</p>

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

България Преди 3 часа

България може да се върне на световния връх във волейбола, смята тя

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

България Преди 3 часа

То се провежда във Филипините

<p>&quot;Газа &ndash; спрете клането&quot;&nbsp;&nbsp;</p>

"Газа – спрете клането": Какво се случи на протеста в Берлин

България Преди 4 часа

Организаторите обвиняват Израел в геноцид срещу палестинците

Пророк Варух: Възвестявал Божията воля, предсказал идването на Спасителя

Пророк Варух: Възвестявал Божията воля, предсказал идването на Спасителя

Любопитно Преди 4 часа

В Библията е запазена книга с неговите пророчества

Противоречивият Мути Мутиев отпадна от Big Brother

Противоречивият Мути Мутиев отпадна от Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

В Къщата влиза 16-и съквартирант - юристът Валентин Котов

Завоевателите получават сериозно подкрепление в “Игри на волята”

Завоевателите получават сериозно подкрепление в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Фермерът Кристиан Василев заслужи последното сигурно място във Войната на племената

Какво е "лицето на бегача" и как да се лекува според експерти

Какво е "лицето на бегача" и как да се лекува според експерти

Любопитно Преди 5 часа

Може ли бягането да състари лицето ви?

<p>28 септември: Договорът, който унищожи Полша през Втората световна война</p>

28 септември: Договорът, който унищожи Полша през Втората световна война

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Найджъл Фараж

"Нашествие от млади мъже": Как Фараж печели британците

Свят Преди 5 часа

Партията му води в проучванията

Кой и как вербува граждани на Казахстан за войната в Украйна

Кой и как вербува граждани на Казахстан за войната в Украйна

Свят Преди 5 часа

И Русия, и Украйна вербуват казахстанци за участие във войната, сочи разследване на журналисти от Казахстан

Не забравяйте чадъра! Дъждовно и облачно време ни очаква в неделя

Не забравяйте чадъра! Дъждовно и облачно време ни очаква в неделя

България Преди 5 часа

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Свят Преди 13 часа

Германия все още отказва да наложи санкции срещу Израел и не е готова да признае Палестинска държава, за разлика от редица други западни съюзници

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Свят Преди 13 часа

Разрушения има и в района около автогарата, която вече беше ударена на 10 август с управляеми бомби

Тръмп разреши разполагането на войски в Портланд и съоръжения на ICE

Тръмп разреши разполагането на войски в Портланд и съоръжения на ICE

Свят Преди 15 часа

Също така разрешавам „пълна сила“, ако е необходимо, добави американският президент

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Воден часовник мери времето в Пловдив

sinoptik.bg
1

Циклони дават надежда за дъжд

sinoptik.bg

Уют и спокойствие по скандинавски: 6 философии за по-приятни есенни дни

Edna.bg

Икигай или как да разберем за какво сме родени на този свят

Edna.bg

В очакване на големия финал: вуйчото на Алекс и Симеон Николови

Gong.bg

От Горни Лом до световния финал: историята на Венислав Антов

Gong.bg

България излиза срещу Италия за историческо злато на Световното по волейбол

Nova.bg

Христо Стоичков: Никой не знае кой съм

Nova.bg