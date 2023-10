"Това е тероризъм": Холивуд осъди атаките на "Хамас" срещу Израел

С тотици холивудски знаменитости подписаха отворено писмо, в което осъждат "варварските терористични действия" на "Хамас", довели до смъртта на повече от хиляда израелци в безпрецедентно нападение през миналия уикенд, съобщи АФП.

Актрисата Гал Гадот от филмите "Жената чудо", която е израелка, е една от над 700-те души подписали писмото. Сред тях са също Джейми Лий Къртис, Крис Пайн, Майкъл Дъглас, Джери Зайнфелд.

https://t.co/dFbdF9j962



There are a total of more than 700 celebrities and entertainment executives that have signed on to an open letter that condemns Hamas and calls for the return of hostages.