Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Разкритие за бременен съквартирант шокира останалите в епизода тази вечер

30 септември 2025, 12:10
П оложителен тест за бременност ще разтърси до основи най-популярната къща в България. Новината ще остави безмълвни съквартирантите в Big Brother 2025 и ще се превърне в основна тема за разговор. Кой е участникът, който представя положителен тест за бременност пред Big Brother?

Източник: Big Brother

В епизода тази вечер ще разберем и цялата истина за тайната мисия на новия 16-и съквартирант - Валентин Котов. Той ще трябва да изпълнява задачи поставени от Big Brother от специално създадената за него стая. Какъв ще е рискът на мисията? В събота зрителите на NOVA решиха Къщата да напусне колоритният Мути Мутиев. Гостуването му в подкаста “Голямата сестра” предизвика бурни реакции онлайн. В епизода той открито говори за проблемите и настиска в поп фолк индустрията, за слуховете около неговия любовен живот и за отношенията му с дизайнера Цецо.

 

Гледайте епизода на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Източник: Big Brother

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
