Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Извършителят е ликвидиран от полицията

28 септември 2025, 21:13
Киър Стармър е изправен пред бунт на годишния конгрес на лейбъристите
ООН възстановява санкциите срещу Иран след провал на ядрените преговори
На фона на руска намеса: Молдова избира парламент - повратна точка за пътя към ЕС
Наводнения в Аризона: Жертви и изчезнали след бедствието, градът е неузнаваем
Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ
Какво означава дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?

М асова стрелба срещу мормонска църква в Съединените щати. Съобщава се за ранени, без да се уточнява броят им, съобщи NOVA.

Извършителят на нападението е елиминиран, каза полицията в едно от предградията на Флинт в щата Мичиган. След стрелбата в църквата е избухнал пожар, не е ясно дали зад него стои нападателят. Мотивите се разследват.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди терористичния акт.

„Заподозреният е мъртъв, но все още има много неясноти. Това изглежда е поредната насочена атака срещу християни в Съединените американски щати“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

Източник: NOVA    
Масова стрелба Мормонска църква САЩ Флинт Мичиган Доналд Тръмп Терористичен акт Атака срещу християни Полиция Извършител елиминиран Пожар в църква
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

– Тате, защо си се оженил за мама? – И аз се чудя, сине… ама баба ти така настояваше!
