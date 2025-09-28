Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

"Кой крещи смърт за Америка?": Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

М асова стрелба срещу мормонска църква в Съединените щати. Съобщава се за ранени, без да се уточнява броят им, съобщи NOVA.

Извършителят на нападението е елиминиран, каза полицията в едно от предградията на Флинт в щата Мичиган. След стрелбата в църквата е избухнал пожар, не е ясно дали зад него стои нападателят. Мотивите се разследват.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди терористичния акт.

„Заподозреният е мъртъв, но все още има много неясноти. Това изглежда е поредната насочена атака срещу християни в Съединените американски щати“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.