Мода за дъждовни дни: Как да носим гумени ботуши със стил през есента

Г умените ботуши през есента на 2025 г. не са само практични, те са и стилни. Украинската блогърка Тетяна Парфилева демонстрира как да носите тази тенденция, за да създадете модерен и привличащ вниманието вид дори в дъждовни дни. Ето как да стилизирате гумени ботуши тази есен, за да сте в крак с тенденциите.

Външният вид на блогъра

Гумени ботуши

Най-яркият акцент е чифт черни гумени ботуши. Този модел с висок калъф и смело лого на марката превръща гумените ботуши от обикновена обувка в истински моден акцент. Те създават поразителен контраст с мини пола.

Черна поло яка

Основата на облеклото е семпла черна поло яка, задължителна част от всеки есенен гардероб.

Мини пола

Черна плисирана пола добавя игриво, леко вдъхновено от гръндж излъчване. Късият подгъв визуално удължава краката.

Кожено бомбър яке

Просторното кожено яке се вписва идеално в бунтарската естетика, добавяйки структура, като същевременно предпазва от есенния студ. То създава модерен контраст между овърсайз горната част и късата долна част.

Чанта

Голяма ватирана кожена чанта с верижка добавя статус и нотка класическа елегантност към облеклото.

Аксесоари

Правоъгълните слънчеви очила допълват модерната визия на момичето

Нежна верижка с висулка на полата добавя интересен детайл.

Съвет за стил

Парфилева носи черен монохромен тоалет, който изглежда изтънчен и луксозен. Тя умело балансира практичност (ботуши), женственост (минижуп) и тенденции (кожен бомбър).

Как да носите гумени ботуши през есента на 2025 г.

Гумените ботуши са една от най-актуалните тенденции тази есен и могат да бъдат стилизирани не само за дъждовни дни. Вдъхновени от блогърката, можете да създадете няколко модерни визии:

1. Градска бунтарка (като Парфилева)

Горна част: голям кожен бомбър (или байкерско яке) или дълго карирано сако.

Долна част: Мини пола с А-силует, плисирана пола или къси туид шорти.

Детайли: непрозрачни черни чорапогащи (ако са необходими) и структурирана чантичка с верижка.

2. Практично ежедневие

Горна част: пуловер с плътна плетка или топла блуза с качулка.

Долна част: тесни дънки, пъхнати в ботуши или дънки с прав крачол.

Детайли: дълъг тренчкот или ватирано яке. Ботушите тук са функционални, като същевременно добавят стил.

3. Елегантен контраст

Горна и долна част: лека плетена рокля с дължина до коляното или плетена рокля с цепка. Това създава интересен контраст между здрави обувки и меки дрехи.

Детайли: палто с права кройка. Уверете се, че подгъвът на роклята е забележимо по-висок или по-нисък от горната част на ботуша, за да избегнете визуално срязване на крачола.

Съвет: За да избегнете атмосфера в кънтри-шик стил, винаги включвайте поне един елемент, който подчертава градската изтънченост, като например дизайнерска чанта, елегантно палто или акцентни аксесоари.