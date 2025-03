Шокиращата история на най-корумпирания държавен лидер в историята

В продължение на повече от три десетилетия, Индонезия е управлявана от Сухарто – жесток диктатор, отговорен за избиването на стотици хиляди хора в Папуа, Ачех и Източен Тимор. Освен това, той е считан и за най-корумпирания държавен ръководител в световната история. Предполага се, че президентът и семейството му са присвоили суми, възлизащи на приблизително 35 млрд. долара. Освен с жестокост, епохата на Сухарто ще бъде запомнена и със забележително икономическо развитие, като Индонезия се превръща в един от т. нар. „азиатски тигри“.

Годината е 1965-а. Индонезия е в плен на политически хаос, инфлацията достига рекордно високи нива, а президентът Сукарно е неспособен да се справи с проблемите, пред които е изправена страната му. На фона на тази тежка ситуация е основана организация, останала в историята с името „Движение 30 септември“. В ранните часове на 1 октомври група офицери от индонезийската армия, членуващи в групировката, отвличат и убиват шестима генерали, обявявайки, че поемат контрол над въоръжените сили. Превратът изглежда неизбежен, поради което Сукарно се обръща за помощ към влиятелния генерал Сухарто. Той успява да разбие „Движение 30 септември“, но впоследствие заявява, че Индонезийската комунистическа партия (подкрепяна от Сукарно) стои зад опита за преврат.

Така се стига до избухването на кървав конфликт между силите на Сухарто и тези на Сукарно. По време на сблъсъците са избити много хора, обвинени, че са комунисти или симпатизират на партията. Според повечето изследователи, жертвите са между 800 000 и 1 милион, но някои смятат, че всъщност загиват близо 2,5 млн. души. Сред тях има много етнически китайци, както и редица представители на интелигенцията. На фона на кръвопролитията, недоволството от управлението на Сукарно не спира да расте. В резултат, на 11 март 1966 г. президентът е принуден да се оттегли от властта, прехвърляйки по-голямата част от правомощията си на Сухарто. Година по-късно, генералът официално става държавен глава.

Източен Тимор е малка островна държава, намираща се в Индонезийския архипелаг. В продължение на около четири века тя е португалска колония, като на 28 ноември 1975 г. обявява своята независимост. Само девет дни по-късно, страната е нападната и окупирана от индонезийски войски, а Сухарто обяснява, че причина за инвазията е „комунистическа заплаха“. Съвсем скоро военната операция прераства в ужасяващ геноцид. В един от нападнатите градове около 150 цивилни са избрани на случаен принцип и разстреляни. В столицата Дили са извършени няколко масови екзекуции, като сред убитите има и деца. Особено шокиращо е случилото се в град Малим Луро, където войници принуждават десетки хора да легнат на земята и ги премазват с багер, посипвайки след това телата им с тънък слой пръст.

През 1991 г. в Източен Тимор избухват мирни протести срещу Сухарто, като хиляди местни жители се включват в шествие до гробището Санта Круз в Дили. Докато полагат цветя на гробовете на загинали бойци от съпротивата, те са обкръжени от военни, които откриват огън. Демонстрантите няма къде да избягат. В последвалата кървава баня загиват най-малко 270 души, а 400 други са тежко ранени. Броят на жертвите вероятно е значително по-голям, тъй като много хора и до днес се считат за безследно изчезнали. Новината за случилото се шокира света, а ООН отправя остри критики срещу Сухарто и неговото правителство. Въпреки това, никой не е подведен под отговорност за масовото убийство. Като цяло, по време на окупацията на Източен Тимор, продължила две десетилетия, загиват между 100 000 и 250 000 души.

