Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Тя е гост в новия епизод на подкаста “След Игрите”

21 ноември 2025, 22:18
„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания
Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”
Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)
Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Е дна от най-противоречивите фигури в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята”, д-р Катрин Пекин, отпадна от надпреварата след загуба в елиминационната битка тази вечер. Победата грабна коалиционната ѝ партньорка Радостина, която спечели 100 златни гроша, богатството и титлата на д-р Пекин. 

Съревнованието за оцеляване се проведе в три етапа. Стюардесата Николета натрупа комфортна преднина, но поредица от груби грешки доведоха до изравняване с Радостина и загуба на първото място. 

Във втория етап стратегът Алекс успя да се справи с препятствието за точност броени секунди преди своите съперници, което също му донесе спасение и награда от 50 златни гроша. На финалната права лидерът на женската коалиция д-р Пекин и Николета се изправиха една срещу друга в решаващ дуел на търпението. Психиатърът не успя да завърши успешно и приключи своето участие в екстремното риалити.

За своята стратегическа, коалиционна и поляризираща игра д-р Пекин разказа в новото издание на официалния подкаст - “След Игрите”. Там водещата Ваняю

Запрянова я очаква с поредица от любопитни, изненадващи и провокативни въпроси. Епизодът е наличен в  NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Утре на Арената в Дуранкулак ще се завърне големият шампион от шестия сезон на надпреварата Мартин, за да опита да запише името си в златния отбор на приключенското предаване.

Не пропускайте “Игри на волята” в събота, 22 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Не пропускайте "Игри на волята" в събота, 22 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Игри на волята Катрин Пекин Радостина Елиминационна битка Екстремно риалити Седми сезон Отпадане След Игрите Коалиция Състезание
