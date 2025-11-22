Свят

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

22 ноември 2025, 07:32
К онгресменката от щата Джорджия Марджъри Тейлър Грийн, някога лоялен привърженик на президента Доналд Тръмп, с когото обаче наскоро влезе в конфликт, обяви, че ще се оттегли от мястото си в Камарата на представителите на 5 януари догодина, съобщи "Асошиейтед прес".

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Тя изпадна в немилост напоследък, след като отправи критика към Тръмп заради позицията му по досиетата, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и по въпроси от външната политика и здравеопазването.

От своя страна Тръмп я определи като „предател“ и „побъркана“ и каза, че ще подкрепи друга кандидатура, ако тя реши да се кандидатира отново догодина.

Във видео републиканката обяснява мотивите си за оттеглянето си и подчертава дългогодишната си лоялност към Тръмп освен по някои въпроси.

С бастун срещу Тръмп - Кой е изгоненият конгресмен Ал Грийн

„Лоялността трябва да бъде двупосочна улица и ние трябва да можем да гласуваме според съвестта си и да представляваме интересите на избирателните си райони“, заяви тя.

Миналата седмица Грийн беше една от само четирима републиканци в Камарата на представителите, които се присъединиха към демократите в подписването на петиция за налагане на гласуване за разкриване на пълните досиета на Министерството на правосъдието, свързани с Епстийн.

Конгресмен беше изгонен от пленарната зала по време на речта на Тръмп

Вносителите на искането твърдят, че Тръмп е бил част от приятелския кръг на Епстийн, който се самоуби в ареста през 2019 г. преди да бъде съден за втори път за трафик на жени, включително непълнолетни, с цел сексуална експлоатация.

През телевизия ABC Тръмп нарече оттеглянето на Грийн „чудесна новина за страната“, предаде "Ройтерс".

Източник: БТА/Петър Къдрев    
