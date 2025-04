Войната на Виктор Орбан срещу ЛГБТ+ общността

В началото на седмицата унгарският премиер Виктор Орбан се оказа в центъра на разгорещени дебати. Причина за това стана решението на парламента да приеме противоречива поправка в конституцията, с която се ограничава правото на ЛГБТ+ общността да провежда публични събития, включително т. нар. прайд. Тя беше подкрепена от 140 депутати, а едва 21 гласуваха против. Самата поправка беше предложена от управляващата формация „Фидес“ и Християндемократическата народна партия, като представителите на крайнодясното движение „Нашата родина“ също застанаха зад нея. В текста се подчертава още, че съществуват само два пола – мъжки и женски. Всичко това доведе до избухване на протести срещу правителството на Орбан, а още преди гласуването политици от опозицията и демонстранти блокираха паркинга на парламента, опитвайки се да попречат на депутатите от „Фидес“ да влязат в сградата. Стигна се до намесата на полицията, която разпръсна протестиращите. Тези събития доведоха до отправянето на остри критики срещу премиера, a негови опоненти определиха конституционната промяна като „поредната стъпка към авторитаризъм на популисткото му правителство“.

Hungary’s opposition blocked main roads in Budapest in an intensifying series of protests against Prime Minister Viktor Orban’s latest moves against civil society https://t.co/EUnufeW1Mz — Bloomberg (@business) April 8, 2025

Стратегията на Орбан

Пламенен патриот и защитник на традиционните ценности – така изглежда Орбан в очите на по-голямата част от своите поддръжници. Откакто се завърна на власт през 2010 г. той полага значителни усилия да затвърди този свой образ, като инициира забрана на гей браковете, ограничи възможността на представителите на ЛГБТ+ общността да осиновяват деца и дори се опита да постави под общ знаменател хомосексуалността и педофилията. Новината за приемането на конституционната промяна дойде месец, след като парламентът забрани прайда в Будапеща – шествие, което се провежда ежегодно в унгарската столица от близо три десетилетия. Управляващите мотивираха решението си с думите, че въпросното събитие е „вредно за децата“. По сходен начин звучи и приетата конституционна промяна, в която се подчертава, че „правото на децата на правилно морално, физическо и умствено развитие – с изключение на правото на живот – има предимство пред всички останали основни права, включително правото на събирания“.

Експертите припомнят, че това е петнадесетото изменение на унгарската конституция, откакто партията „Фидес“ я оформи в сегашния ѝ вид, а парламента я одобри през 2011 г. Важна подробност е, че то допуска отнемането на гражданството на унгарци, ако се прецени, че застрашават обществения ред или държавната сигурност. Тази мярка ще се прилага за онези, които притежават и гражданство на друга страна, която не е част от ЕС или Европейското икономическо пространство. Тук трябва да се отбележи, че унгарското правителство подготвя още по-спорен законопроект за защита на

националния суверенитет. Планът на Орбан е да забрани всички медии, получаващи финансиране от чужбина, като освен това ще бъде назначен специален комисар, който да се заеме с публичното оповестяване на направените разкрития. Премиерът не крие, че под прицела му ще попаднат и редица неправителствени организации, особено тези, които получават средства от милиардера Джордж Сорос. За опонентите на Орбан, причината за всичко това е пределно ясна – той иска да заглуши напълно гласа на опозицията.

Hungarian Premier Viktor Orban hoped Donald Trump’s return to the White House would give him a boost but the US president’s trade war threatens his 15-year grip on power https://t.co/YUuojLXVIm — Bloomberg (@business) April 15, 2025

В началото на следващата година в Унгария ще се проведат парламентарни избори, които се очакват с голям интерес. Анализаторите прогнозират, че вотът може да сложи край на управлението на Орбан и „Фидес“. Решения като конституционната промяна, засягаща ЛГБТ+ общността, със сигурност му печелят симпатиите на по-консервативната част от жителите на страната, но това не променя един безспорен факт: според всички социологически проучвания, подкрепата за управляващата партия спада. Последните данни сочат, че ако изборите се състоят днес, за „Фидес“ биха гласували 36% от избирателите, а за опозиционната формация „Тиса“ („Уважение и свобода“) на Петер Маджар – 44%. Именно по тази причина повечето експерти смятат, че през следващите месеци Орбан ще засили натиска над своите опоненти. Зaлoгът е голям – ако действително се стигне до смяна на властта, срещу премиера и приближените му най-вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в корупция и накърняване на националните интереси, като е напълно възможно те дори да влязат в затвора.

По стъпките на Тръмп

През последните няколко месеца Орбан нееднократно заяви, че той и неговата партия се чувстват „окрилени“ от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Унгарският премиер не крие симпатиите си към американския президент и наскоро заяви, че двамата участват в цивилизационна битка за спасяването на Запада. Показателен е фактът, че Унгария е единствената страна от ЕС, която не подкрепи налагането на ответни мита на САЩ. Що се отнася до приемането на противоречивата конституционна промяна, не бива да се забравя, че в един от първите укази, които Тръмп подписа след встъпването си в длъжност, се отбелязва, че съществуват само два пола – мъжки и женски. Анализаторите коментират, че целта на подобни решения е една – да се отмести вниманието на обществото от някои далеч по-важни въпроси. Пример в това отношение е замразяването на средства в размер на близо 20 млрд. евро, предназначени за Унгария от ЕС, заради корупцията, практиките, подкопаващи демокрацията и проблемите с върховенството на закона в страната. Това се случва в момент, когато икономиката ѝ е в застой, инфлацията продължава да е висока, а цените не спират да растат.

The U.S. Treasury Department has removed sanctions imposed on Hungarian Prime Minister Viktor Orban's aide Antal Rogan, according to a notice posted to the Treasury Department's website on Tuesday. https://t.co/ri1FNJDssD pic.twitter.com/B5ETvm7pFF — Reuters (@Reuters) April 16, 2025

Напоследък все по-често се задава въпросът докъде ще стигне Орбан? Дали ще се опита да премахне и последните демократични устои в Унгария? Гледайки на Тръмп като на модел за подражание, той засилва натиска върху всички свои критици и отправя безпрецедентни заплахи към опозицията. На 22 март премиерът произнесе реч, която предизвика вълна от възмущение. Пред членове и поддръжници на „Фидес“, Орбан

очерта програмата на своята партия за годината. Репресиите срещу представителите на ЛГБТ+ общността бяха само малка част от обещанията му, като той отбеляза, че правителството досега се е отнасяло твърде толерантно към своите опоненти и това ще се промени. Министър-председателят използва думи като „предатели“ и „наемници от мрежите на Сорос“ по адрес на своите критици. Орбан също така нарече Украйна „област“ и призова това, което е останало от нея, да се превърне в буферна зона между Русия и НАТО.

Премиерът разбуни духовете и с подкрепата си за решението на Тръмп да спре отпускането на средства през Американската агенция за международно развитие USAID. В интерес на истината, позицията на Орбан по този въпрос не е изненадваща, тъй като унгарското правителство подлага организацията на непрекъснати критики, твърдейки, че тя е твърд противник на християнството и политиците с патриотични възгледи. За всички е очевидно, че отношенията между Вашингтон и Будапеща стават все по-топли, показателно за което е изваждането на шефа на кабинета на Орбан Антал Роган от списъка със санкционираните лица по глобалния закон „Магнитски“. По думите на американския държавен секретар Марко Рубио, добавянето му към въпросния списък от предишната администрация на Джо Байдън е „несъвместимо“ с интересите на САЩ. Според редица експерти, истинската причина за този ход всъщност е желанието на Тръмп да „награди“ Орбан заради категоричния начин, по който той подкрепя американския президент. Така или иначе, едно нещо е безспорно – външната политика на Вашингтон преминава през период на турбулентни промени, а унгарският премиер е сред държавните лидери, за които това изглежда добре дошло.

