Доналд Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм

Туск също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша

21 ноември 2025, 22:45
Доналд Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм
П олският премиер Доналд Туск осъди това, което той определи като „руски държавен тероризъм“, след саботажа на железопътна линия, използвана за доставка на помощ за съседна Украйна, предаде Франс прес.

В кратко обръщение към парламента Туск призова поляците да се обединят срещу опитите на Москва „да всее раздор в отношеията с Европа, Украйна и най-вече между самите поляци“.

„Подривните действия, вдъхновени и организирани в продължение на месеци от кремълските служби, наскоро преминаха критичната граница и сега дори можем да говорим за държавен тероризъм“, каза той.

Туск твърди, че целта им е била да унищожат човешки животи и да дестабилизират устоите на полската държава.

Полша обвини Русия, че стои зад пожара в търговски център във Варшава миналата година

Франс прес припомня, че между събота и понеделник към релси е била прикрепена скоба, вероятно с цел да предизвика дерайлиране, докато в друг случай взривно устройство е било активирано по релсите, докато е преминавал товарен влак.

Варшава идентифицира двама украинци, заподозрени, че са действали от името на Москва, като предполагаеми извършители и поиска от Беларус, съюзник на Русия, където се смята, че двамата мъже са избягали, да ги екстрадира.

Министерството на външните работи в Минск обяви, че беларуските правоохранителни органи, в сътрудничество с полските си колеги, издирват активно заподозрените.

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

„Компетентните органи предприеха съвместни действия за установяване на местонахождението на двама украински граждани, заподозрени в извършване на терористични актове на полска територия“, заяви Министерството.

Полша също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша. То се намира в пристанищния град Гданск.

Във вторник Москва осъди полските твърдения за нейно участието в актовете на саботаж, обвинявайки Варшава в русофобия.

Доналд Туск: Русия планира въздушен тероризъм

В обръщението си Туск призова законодателите да не повтарят проруски наративи, напомняйки им за мащабна дезинформационна кампания, която се опитва да прехвърли вината върху Украйна.

„Подкрепете Украйна във войната ѝ срещу Русия без никакво „но“, каза той пред парламента.

Туск призова националистическите и крайнодесните опозиционни депутати, както и националконсервативния президент на Полша и неговата администрация, да не поставят под въпрос европейското единство.

„Подкрепете силен Запад, а не Русия“, настоя премиерът.

„По време на война няма „но“ – или си за Полша, или си против нея, особено когато става въпрос за национална сигурност пред лицето на руската заплаха“, добави Туск.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
