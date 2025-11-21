Вучич отговори на обвиненията: Не носех пушка при обсадата на Сараево, не съм чувал за "човешки сафарита"

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че никога не е носил снайперска пушка и за пръв път чува за твърденията за „човешки сафарита“ при обсадата на Сараево.

Разследващият журналист Домогой Маргетич е депозирал жалба до прокуратурата в Милано срещу Вучич, твърдейки, че е бил замесен в т.нар. „Сараевско сафари“ – стрелба срещу цивилни срещу заплащане по време на бруталната обсада (1992–1995) от сръбските сили.

„Никога не съм носил снайперска пушка и не знам нищо за никакво „сафари“. Нямах оръжие. Когато дойдох и попитах дали мога да бъда с тях, ми казаха: „Малкият, връщай се, нужен ни е журналист, който знае английски“. Историята е толкова абсурдна и всички го знаят. Имам записи, свидетели — и там, където твърдят, че съм носил пушка, всъщност държах статив за камера“, каза Вучич пред „Информър“. Преди години Вучич твърдеше, че на въпросните снимки не носи пушка, а чадър.

Същевременно обаче в медиите по света продължават да се разпространяват редица твърдения, които свързват Вучич с действия по време на обсадата на Сараево. Италианската прокуратура разследва твърденията, че заможни западноевропейци са плащали на военнослужещи от силите на босненските сърби, за да стрелят по цивилни в рамките на цинична „ловна“ практика по време на войната. От разкритията на италианската писателка и журналистка Гавачени става ясно, че тази възможност е била организирана от сръбската служба за сигурност. През 1993 и 1994 г. десетки чужденци са платили между 80 000 и 100 000 евро, за да застрелят човек.

В интервю за списание „Дуга“ през 1994 г. Вучич казва: „Като доброволец отидох в сръбско Сараево. Прекарах известно време на Еврейското гробище.“

🇷🇸 Aleksandar Vucic is alleged to have been present at one of the military positions above the city from where foreigners are said to have paid to shoot at its residents during the 1992 to 1996 siege.



Сръбският военнопрестъпник Воислав Шешел, лидер на Радикалната партия, от която Вучич е част по това време, заявява в Хага: „Вучич беше доброволец при Славко Алекcич (сръбски четник в Босна и член на същата формация) на Еврейското гробище“.

Запазени са видеозаписи, на които младият Вучич държи в ръка предмет, наподобяващ пушка, както и документалният филм по темата „The Human Hunters of Sarajevo“.

На 20 юли 1995 г. Вучич заявява от трибуната на парламента: „убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани.“