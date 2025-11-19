България

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

През месец октомври са докладвани случаи на засечени афлатоксини в ядки

19 ноември 2025, 08:49
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Източник: iStock photos/Getty images

528 нотификации са изпратили страните от ЕС в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) през октомври. Това сочат данни на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Броят на нотификациите отбелязва значителен ръст на месечна база спрямо предходния месец септември, когато общият брой на предупрежденията бе 434.

Опасни храни на българския пазар - ЕС засече пестициди и токсини

В категорията на храните броят на уведомленията през октомври достига 480, като 218 от тях са класифицирани като случаи със сериозен риск.

За пореден месец най-много нотификации има за категориите „Плодове и зеленчуци“ (94), „Ядки, продукти, съдържащи ядки и семена“ (59) и „Птиче месо и продукти от птиче месо“ (38).

Oтново водещи патогени са салмонела, листериоза и ешерихия коли. Най-голям дял от уведомленията се отнасят до месни продукти (включително птиче месо) и морски дарове. Анализът сочи, че салмонела е установена в над 40% от нотификациите, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна, докато листериоза се среща предимно в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия. E. coli е открита в различни категории храни – от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти. Повечето случаи, според анализа по страната на произход, са свързани с продукти от Испания, Полша, Италия и Индия.

България отказа внос на турски хранителни продукти заради токсични вещества

През октомври са докладвани случаи на засечени афлатоксини в ядки - фъстъци, шамфъстъци, лешници, с произход от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ. В сушени плодове, кафе и зърнени храни са открити охратоксин A, а тежки метали – живак, олово и кадмий - в рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.

През октомври в пратка с кисели краставици от Индия са открити остатъци от парацетамол.

При внос от трети страни пък са засечени 62 активни вещества, от които 38 изобщо не са разрешени за ползване в ЕС - хлорпирифос, ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, както и етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и др. Най-често засегнатите от пестицидните остатъци са стоки от Индия (12), Египет (11), Турция (8) и Китай (7).

„Активни потребители”: Имало е 7 предупреждения за салмонела

През октомври в системата за бързо предупреждение са регистрирани 2 нотификации, при които България е посочена като страна на произход - в едната става въпрос за билката очанка, за която производителят твърди, че е с органичен произход, но е била пълна с кадмий и пиролизидинови алкалоиди; а във втората - за печени слънчогледови семки, замърсени със салмонела. 

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Земетресение край Димитровград

Земетресение край Димитровград

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

pariteni.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 час

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Свят Преди 8 минути

Историята на Ясер и Ваджиха е история за скръб и безкрайни лишения

<p>Китай забрани вноса на японски морски дарове, каква е причината</p>

Китай отново забрани вноса на японски морски дарове

Свят Преди 20 минути

Тези изявления се считат за провокация от страна на Пекин, който счита, че Тайван е част от неговата територия

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Свят Преди 30 минути

Под натиска на САЩ, които изискват по-решителни действия срещу трафика на наркотици, колумбийският президент засили офанзивата си срещу въоръжените групи

.

Сухопътните войски отбелязват 147 г. от създаването си

България Преди 30 минути

Отбелязването ще започне с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в Сливница

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

България Преди 39 минути

Деца, учители и родители се обединяват срещу агресията в опит да предпазят по-беззащитни деца от опасни ситуации

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Свят Преди 43 минути

В Европейския парламент те стават политически съперници, но и обединени в обща кауза

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Свят Преди 43 минути

Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд получи подкрепата на 119 държави

<p>Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки</p>

Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки на пенсионерите

България Преди 55 минути

Те се присъединиха към инициативата на лидера на "ДПС - Ново" начало Делян Пеевски

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 59 минути

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

Свят Преди 1 час

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер"

Китайският премиер се срещна с Путин

Китайският премиер се срещна с Путин

Свят Преди 1 час

Решимостта и позицията на Китай да развива взаимноизгодно сътрудничество с Русия винаги са били последователни, подчера Ли пред Путин

Gemini 3

Google: Gemini 3 е нова ера в AI и ще реализира идеите ви

Технологии Преди 1 час

Интернет гигантът е много амбициран за новия алгоритъм

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

Свят Преди 1 час

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена

Продават правителствения "Фалкон" на търг

Продават правителствения "Фалкон" на търг

България Преди 1 час

Това става по разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година

<p>Откриха забранени предмети в ареста във Варна, задържани са надзиратели</p> <p>&nbsp;</p>

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

България Преди 2 часа

В 4:30 ч. е обявена учебна тревога, с която са започнали и претърсвания

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Момичета, ще носим ли тюлени дънки през 2026? Рейчъл Зиглър вече ги обу (СНИМКИ)

Edna.bg

Филип Кръстев изригна: Ние сме изгубено поколение

Gong.bg

Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов!

Gong.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg

Земетресение в Хасковско

Nova.bg