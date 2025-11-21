Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

Д ипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения, каза президентът Румен Радев за американския план за Украйна пред журналисти в Националния дворец на културата (НДК).

От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията, заяви държавният глава.

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в радиоинтервю, че според него четвъртък е добър краен срок за Украйна да приеме подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Предложеният план от 28 точки на Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев, съобщи Асошиейтед прес по-рано днес. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др. Асошиейтед Прес получи копие от проекта. Тук може да прочетете предложението на Тръмп.

Йотова: Предложението за референдум за еврото все още е в Народното събрание

На въпрос относно въвеждането на единната европейска валута „евро“ през 2026 г. в България, Румен Радев заяви, че с отказа да разгледат референдума управляващите са погазили Конституцията и правата на българите.

На 23 май държавният глава Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението.

Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта, посочи Радев и допълни, че те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България.

„Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората“, коментира държавният глава.

На въпрос ще свали ли доверието си от кабинета президентът отговори: „Това, което казах, според вас накъде отива?“. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То даже вече не е задкулисно, то е явно, добави Румен Радев.