Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

Дипломацията можеше да предотврати загубата на много човешки животи, каза президентът

Обновена преди 35 минути / 21 ноември 2025, 20:10
"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"
Д ипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения, каза президентът Румен Радев за американския план за Украйна пред журналисти в Националния дворец на културата (НДК). 

От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията, заяви държавният глава.

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в радиоинтервю, че според него четвъртък е добър краен срок за Украйна да приеме подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Предложеният план от 28 точки на Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев, съобщи Асошиейтед прес по-рано днес. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др. Асошиейтед Прес получи копие от проекта. Тук може да прочетете предложението на Тръмп.

Йотова: Предложението за референдум за еврото все още е в Народното събрание

На въпрос относно въвеждането на единната европейска валута „евро“ през 2026 г. в България, Румен Радев заяви, че с отказа да разгледат референдума управляващите са погазили Конституцията и правата на българите.

На 23 май държавният глава Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението.

Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта, посочи Радев и допълни, че те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България.

„Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората“, коментира държавният глава.

На въпрос ще свали ли доверието си от кабинета президентът отговори: „Това, което казах, според вас накъде отива?“. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То даже вече не е задкулисно, то е явно, добави Румен Радев.

 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Румен Радев Беззаконие Референдум за еврото Злоупотреби с властта Протести Управление Завладяна държава Легитимност Конституция Бойко Борисов и Делян Пеевски
"Франс прес": С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург

Свят Преди 7 минути

Това е първата среща на върха на Г-20 в Африка и четвъртата поред в страна от Глобалния юг.

МВнР предупреждава за стачки в Белгия от 24 до 26 ноември

Свят Преди 59 минути

През трите дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната

Свят Преди 3 часа

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

Свят Преди 3 часа

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г.

Италия под снежна обвивка

Свят Преди 3 часа

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

Зеленски изпрати писмо до папата с молба за помощ

Свят Преди 4 часа

"Ватиканът може да се превърне в една от ключовите международни платформи за консолидиране на хуманитарните усилия в подкрепа на украинците"

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Свят Преди 4 часа

Ужас в Канада: Мечка гризли нападна 11 ученици, двама души се борят за живота си

Свят Преди 4 часа

Един от учителите героично се е опитал да спре мечката и е сред тежко ранените

Свят Преди 4 часа

Полицаите използвали електрошокови устройства

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Свят Преди 4 часа

"Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише бившият президент

Анна-Мария Конова

Водещата Анна-Мария Конова стана майка на момиченце

Любопитно Преди 4 часа

Бебето носи красивото име София

Свят Преди 5 часа

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато САЩ значително съкрати средствата за международни медии

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево

Свят Преди 5 часа

В жалбата се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години

Свят Преди 5 часа

Москва обяви, че руските сили са превзели няколко селища в Донецка област

Свят Преди 5 часа

Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори

Свят Преди 5 часа

Продължава издирването на оцелели в развалините на сградата, ударена от крилата ракета

