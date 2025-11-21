Свят

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

21 ноември 2025, 21:40
Източник: БТА

С ерия от инциденти в руски и турски пристанища на Черно море и край бреговете на Украйна повдигна въпроси относно нарастващото напрежение между Турция и Русия, докато руски пътнически кораби биват отпращани от Турция, а руски дронове обстрелват танкер, плаващ под турски флаг, пише сайтът "Тюркийе тудей". 

  • Опит за възстановяване на фериботната линия Трабзон-Сочи се превръща в източник на напрежение

В началото на ноември опит за възстановяване на фериботната линия между Трабзон - голямо черноморско пристанище в североизточна Турция - и руския курортен град Сочи се сблъска с неочаквани проблеми.

При първото плаване по маршрута, което е осъществено от турския фериботен кораб „Сийбридж“ (Seabridge) – плавателният съд е задържан от властите в Сочи за 48 часа, въпреки липсата на каквито и да е нередности с документацията му. Според сведения от мястото на инцидента, след задържането на кораба руски специални части се качили на борда и извършили интензивно претърсване, което продължило около осем часа, а водолази проверили корпуса на плавателния съд.

В крайна сметка на „Сийбридж“ било разрешено да влезе в пристанищната зона, но не и да акостира на кея, заради което фериботът се върнал в Трабзон, без да свали пътници в Сочи.

Кризата между Русия и Турция се прехвърли в Егейско море

  • На руски круизен кораб е отказано влизане на историческия кей Сарайбурну в Истанбул

Няколко седмици след случая в Сочи подобна сцена се разиграва и в Истанбул. Късно снощи руският круизен кораб „Астория Гранде“ (Astoria Grande), който извършва редовни пътувания от Русия до Турция и различни средиземноморски пристанища, е поискал разрешение да акостира в Сарайбурну - историческа крайбрежна зона, намираща се на върха на стария полуостров на Истанбул, и една от основните спирки за круизите, които пристигат в града - но е получил отказ от турските власти.

Корабът, превозващ 616 руски туристи, изчакал няколко часа, но в крайна сметка отплавал обратно към Черно море. Тъй като „Астория Гранде“ е описан като първия международен руски круизен кораб, който изпълнява редовни маршрути до Турция и Средиземноморието, отказът на турските власти предизвикал въпроси в Москва относно причините за решението.

Турция задържа 4 руски кораба

  • Удар с дрон срещу танкер под турски флаг край Украйна допълнително засилва напрежението в Черно море

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия. В началото на миналата седмица плаващият под турски флаг танкер „Оринда“ беше ударен от руски дрон, докато разтоварваше втечнен петролен газ в украинското пристанище Измаил.

При атаката не пострада нито един от членовете на екипажа, като по-късно всички те бяха евакуирани от кораба, който избухна в пламъци и стана причина за евакуирането на две населени места в Румъния.

Досега нито една от страните не е публикувала изявление, което пряко да свързва инцидентите или ги определя като част от по-широка конфронтация. Въпреки това експерти смятат, че в Черно море има „тихо, но нарастващо“ напрежение, което намеква, че районът може би навлиза в период на по-голяма чувствителност както по отношение на сигурността, така и по отношение на дипломацията.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Русия Турция Черно море Напрежение Морски инциденти Пристанища Фериботи Круизни кораби Атаки с дронове Корабоплаване
