По пътя на дипломацията – ще помогне ли Саудитска Арабия за постигането на мир в Украйна

С аудитска Арабия се намира на около 3200 км. от Украйна и на пръв поглед няма нищо общо със случващото се в европейската страна. Въпреки това, през последните няколко месеца Рияд се превърна в ключов посредник в най-сериозния опит да бъде постигнато споразумение за прекратяването на руската инвазия, започнала преди повече от три години. Именно там се състоя дългоочакваната среща между делегациите на САЩ и Кремъл, а саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман разговаря както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с американския държавен секретар Марко Рубио. Към настоящия момент изглежда, че Москва и Киев няма да се споразумеят за спирането на бойните действия в скоро време. Въпреки това, повечето експерти са на мнение, че когато и да бъде намерен изход от кризата, Саудитска Арабия ще изиграе важна роля в този процес, а евентуален мирен договор най-вероятно ще бъде подписан именно там. Всичко това демонстрира по недвусмислен начин дипломатическите амбиции на страната, както и желанието ѝ да се утвърди като основен играч на международната сцена.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is emerging as a key power broker, positioned between Trump and Putin as diplomacy over Ukraine and Gaza intensifies https://t.co/ropMDwXJCe — Bloomberg (@business) February 14, 2025

Новият курс на Саудитска Арабия

Водеща роля във външната политика на Саудитска Арабия има принц бин Салман, който през 2022 г. официално наследи баща си на поста министър-председател на страната. Сред неговите основни приоритети са намирането на изход от кризите в Газа и Судан, както и затоплянето на отношенията между кралството и един от неговите най-големи съперници – Иран. Показателно в това отношение беше сключеното през 2023 г. споразумение за възстановяване на дипломатическите връзки между двете страни, както и посещението на външния министър на Ислямската република Абас Арагчи в Рияд, състояло се преди близо половин година. Тогава той беше посрещнат не само от саудитския си колега, но и от самия престолонаследник. Експертите отбелязват, че настоящото разведряване между Саудитска Арабия и Иран е процес, започнал през 2021 г., като в него активно участие има Китай. Това не е особено изненадващо – отношенията между Рияд и Техеран са важни за Пекин, тъй като той купува повече саудитски и ирански петрол от всяка друга държава по света.

Всичко това представлява сериозна промяна в политиката, която Саудитска Арабия водеше допреди няколко години. Заради военната намеса на кралството в Йемен, наложената блокада на Катар, задържането на министър-председателя на Ливан Саад Харири и превръщането на 5-звездния хотел „Риц-Карлтън“ в Рияд в импровизиран затвор, повечето хора започнаха да гледат на бин Салман като на импулсивен диктатор, който не се вслушва в гласа на своите съветници. През 2018 г. се случи нещо, което потресе целия свят – убийството на журналиста Джамал Хашоги в саудитското консулство в Истанбул. В резултат, Рияд беше подложен на ожесточени критики от страна на международната общност, а бин Салман се оказа подложен на силен натиск, особено по темата за защитата на човешките права. Така, необходимостта от промяна стана повече от очевидна.

President Donald Trump's global trade war has created tumult in the oil market that Saudi Arabia did not seek, but can turn to its advantage even if its window for navigating a price war is narrow. https://t.co/lCOkFevuww pic.twitter.com/3xFVNnBZDo — Reuters (@Reuters) April 9, 2025

Между Изтока и Запада

Основната причина, поради която Саудитска Арабия успешно влиза в ролята на посредник в преговорите за прекратяване на сраженията в Украйна, е нейният статут на неутрална държава. Рияд се стреми да не взема категорична позиция в съперничеството между Изтока и Запада, като кралството поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев. През 2022 г., например, Саудитска Арабия и страните от ОПЕК+ решиха да намалят продукцията си на петрол с два милиона барела дневно, което доведе до неговото поскъпване. Този ход беше разкритикуван от Белия дом и определен като опит да се помогне на Русия да преодолее последиците от санкциите, наложени ѝ заради нахлуването в Украйна. Само няколко месеца по-късно, Зеленски беше поканен да вземе участие в среща на върха на Арабската лига, състояла се в саудитския град Джеда. Близо година по-късно, отново там се състоя среща, посветена на продължаващата война, на която присъстваха представители на над 40 държави. Конкретни резултати не бяха постигнати, но форумът демонстрира желанието на Рияд да бъде посредник между Русия и Украйна.

Участието на Саудитска Арабия в опитите да бъде намерен изход от най-сериозния конфликт в Европа от края на Втората световна война несъмнено е голяма стъпка напред за страната. Осъществяването ѝ беше подпомогнато от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, който по време на предизборната си кампания многократно заяви, че постигането на мир в Украйна е сред неговите основни приоритети. За да постигне това, той се нуждае от помощта на неутрална държава, където дипломатите да търсят изход от кризата. Така, само седмици след началото на втория мандат на Тръмп, в Саудитска Арабия се срещнаха американският държавен секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров, което доведе до споразумение за възстановяване на двустранните отношения между Белия дом и Кремъл. Освен това, бин Салман разговаря в Джеда със Зеленски, отбелязвайки, че подкрепя всички усилия за прекратяването на войната. Посланието е ясно, коментират експерти – престолонаследникът иска да се представи пред света като опитен държавник, който е способен да се намеси в най-важните въпроси, засягащи глобалната сигурност. В същото време, той се намира в изгодна позиция, която може да му донесе единствено дивиденти, тъй като никой няма да обвини него в случай, че преговорите между САЩ, Русия и Украйна завършат с провал.

President Volodymyr Zelenskiy is greeted by Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman in Jeddah ahead of talks between the US and Ukraine intended to help clarify what concessions might be possible in the push toward a ceasefire with Russia https://t.co/jMSK5KTmDe pic.twitter.com/7lo1xWkmID — Bloomberg (@business) March 11, 2025

Стратегията на Рияд

Един от най-важните въпроси, който експертите непрекъснато задават, е дали Саудитска Арабия действително е неутрална. За никого не е тайна, че страната поддържа добри взаимоотношения с администрацията на Тръмп. Показателен е фактът, че първият му мандат започна с посещение именно в кралството. Американският президент също така се стреми да нормализира отношенията между Саудитска Арабия и Израел, което е изключително важен елемент от стратегията му за Близкия изток. В тази връзка, повод за всевъзможни коментари стана втвърдяването на тона на Тръмп спрямо Иран. Това се случва в навечерието на срещата между представители на Техеран и Вашингтон, която ще се състои в Оман. На нея ще бъде обсъдена деликатната тема за ядрената програма на Ислямската република. Американският президент на няколко пъти отбеляза, че военни действия срещу Иран са напълно възможен сценарий, ако не бъде постигнато споразумение, като Тел Авив би имал активно участие в тях. Въпросът дали думите на Тръмп са празни заплахи, целящи да дадат тласък на преговорите или представляват действителна заплаха, е обект на много противоречия. При всички положения, едно нещо е безспорно – допълнителна ескалация на напрежението не би била в интерес на никого, а настоящата ситуация може да се окаже отлична възможност за Саудитска Арабия да демонстрира нарастващото си дипломатическо влияние.

В същото време, близостта на бин Салман с Владимир Путин е повод за сериозни притеснения във Вашингтон. Според редица анализатори, принцът е очарован от начина, по който руският президент управлява страната си. Смята се, че през последните години саудитският престолонаследник е получил ключова роля в няколко размени на затворници между САЩ и Русия. Затоплянето на отношенията между Москва и Рияд започна още през 2015 г., когато бин Салман се срещна с Путин в Санкт Петербург. През 2023 г., около година след началото на инвазията в Украйна, руският държавен глава посети Саудитска Арабия. Сътрудничеството между двете страни се задълбочава, което обяснява защо Рияд не желае да критикува Кремъл по отношение на продължаващата война (кралството гласува в подкрепа на резолюции на ООН, осъждащи употребата на сила от Русия и анексирането на Кримския полуостров, но категорично отказва да я изолира дипломатически). Въпреки недоволството на Запада, Русия продължава да бъде основен фактор в „стратегията за диверсификация на външната политика“ на Саудитска Арабия и това едва ли ще се промени в обозримото бъдеще.

