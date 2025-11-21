Свят

"Франс прес": С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург

В проекта на плана за Украйна се казва, че украинската армия трябва да се изтегли от територии, които тя все още контролира

21 ноември 2025, 19:54
"Франс прес": С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург
Източник: БТА

Р усия би могла благодарение на американския план за Украйна да придобие без бой територия с площ почти еквивалентна на площта на Люксембург, се казва в анализ на "Франс прес" на данни предоставени от американския Институт за изследване на войната.

В проекта на плана за Украйна се казва, че украинската армия трябва да се изтегли от територии, които тя все още контролира, което ще доведе до чиста печалба от около 2300 квадратни километра за Москва, което е почти колкото площта на Люксембург (2590 квадратни километра), без на руските сили да им се налага да произведат и най-малкия изстрел.

Киев трябва също така да се откаже от близо 5000 квадратни километра, които са под неин контрол в Донецка област, които после ще бъдат използвани за създаване на буферна зона, предвижда още планът, с който се е запознала Франс прес. Киев ще трябва да се откаже и от сега контролираните от него в Луганска област 45 квадратни километра. Всички тези отстъпки включват големите градове Краматорск и Славянск.

В замяна Москва ще върне на Украйна близо 2000 квадратни километра, за които Москва претендира или контролира най-малкото частично в Харковска област, 450 квадратни километра в Днепропетровска област, 300 квадратни километра в Сумска област и 20 квадратни километра в Черниговска област.

Документът предвижда също да се признае като де факто руски Крим, анексиран от Москва през 2014 г., както и Донецка и Луганска област. Планът предоставя на Русия и обширни територии, които тя контролира сега в Херсонска и Запорожка област.

Колко украинска територия би загубила Русия след промяната на позицията на Тръмп

В крайна сметка планът, предложен от Вашингтон, ще означава Украйна да изостави 20 процента от територията си, за да си върне по-малко от 0,5 процента, коментира Франс прес.

От началото на месец ноември руската армия напредна с около 400 квадратни километра на украинска територия. Към 20 ноември руските сили контролираха напълно или частично 19,3 процента от украинската територия. Около 7 процента - Крим и зони в Донбас – бяха под руски контрол преди началото на инвазията през февруари 2022 г., отбелязва Франс прес.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Американски план за Украйна Териториални отстъпки Руски териториални придобивки Буферна зона Признаване на Крим Донецка област Луганска област Харковска област Украинска територия Война в Украйна
