Любопитно

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

22 ноември 2025, 08:03
22 ноември 2025, 08:03

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин
Източник: iStock/Getty Images

Н а 22 ноември почитаме паметта на свети апостол Филимон и на свети Михаил воин българин.

Филимон бил християнин от град Колоса в югозападната част на Мала Азия.

  • Спечелен за вярата в Иисус Христос от свети апостол Павел по време на проповедта му в града, той придобил много добродетели, а най-вече любов и състрадание към всички хора. С готовност помагал и на проповедниците на Христовото благовестие.
Източник: iStock photos/Getty images
  • По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията. В него апостолът моли Филимон да приеме обратно своя избягал роб Онисим, когото той междувременно покръстил в Рим, но вече не като роб, а като обичен брат в Христос. Съпругата на Филимон, Апфия, също била дейна християнка. И двамата пострадали мъченически за вярата в края на първи век.

Свети Михаил живял по времето на византийския император Михаил Трети.

  • Бил българин, роден в град Потука. Родителите му били християни още преди покръстването на нашия народ. Те възпитали във вярата и своя син. Когато възмъжал, Михаил постъпил на служба във византийската войска и ръководил голям военен отряд. По това време арабите започнали война срещу византийците и се насочили към столицата им. Сред защитниците й бил и свети Михаил воин заедно със своя отряд. С Божия помощ той помогнал да бъдат победени враговете.
Източник: БГНЕС
  • Като благодарил на Бога за даруваната победа, Михаил разпуснал войската си и се отправил обратно към дома си. След години праведен живот той се упокоил в мир. Почитан от хората още приживе, при гроба му започнали да се извършват много чудеса и изцеления на идващите с вяра болни. През Второто българско царство цар Калоян превзел град Потука и пренесъл мощите на свети Михаил воин в Търново. А по-късно свети патриарх Евтимий написал похвално слово за светеца. Но след завладяването на града от османците следите на мощите се губят.
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
апостол Филимон свети Михаил воин българин
