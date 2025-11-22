Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

К огато инфлуенсърът Ерик Ламкин решил да се храни като най-тежките хора в света, той отхапал твърде голяма хапка – съвсем буквално. В Instagram той се определя като „просто гладен човек“, но нищо не би могло да го подготви за диета от 30 000 калории.

Ламкин, инфлуенсър, известен с видеа, свързани с храна, сега става популярен със своята поредица - „Хранене като най-тежките хора в света“. Една диета, която наистина го порази, беше тази на Дона Симпсън. Жена от Ню Джърси, Симпсън веднъж попадна в заглавията на вестниците, като консумирала изумителните 30 000 калории дневно в стремежа си да стане най-тежката жена на Земята.

Високо съдържание на въглехидрати

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд, който може би никой от колегите му инфлуенсъри, водещи кулинарни влогове, не би могъл да постигне. Той си постави за цел да повтори мегахраната от 30 000 калории, която Симпсън изяде за няколко часа през 2010 г., както съобщи Daily Mail. Последва кулинарна катастрофа, в която инфлуенсърът постави под въпрос всеки житейски избор, довел го до този момент.

„Започнах с първата част от диетата ѝ, която беше два килограма картофено пюре, което поръсих с малко обезмаслено сирене. Въпреки че успях да направя солидна разлика в това картофено пюре, реших да запазя останалото и да го изям със следващото нещо в диетата ѝ, което беше пет хляба“, каза инфлуенсърът, докато лапа картофи.

Видеото е събрало над 4,5 милиона гледания само в Instagram.

Той официално отметна картофено пюре от бъдещия си списък с храни. „Никога повече няма да ям картофено пюре, както никога досега в живота си.“

След картофеното пюре той яде хляб, но и това не беше лесно. За да помогне на нещата да преминат към стомаха му, той го намаза с масло. „След като приключих с картофеното пюре, използвах малко масло, за да изям следващите два хляба“.

Много предястия, няма място за основни ястия

По това време той успява да изяде само 10% от това, което Симпсън изяде. Сервирани били само предястията, но той вече бил сит. „Продължих въпреки това, докато накрая се озовах на последния хляб. За съжаление за мен обаче, картофеното пюре и хлябът бяха само предястията“, каза той.

След предястията той решава да прекара следващите няколко часа в пазаруване на хранителни стоки и приготвяне на основното ястие, планирайки да го яде на следващия ден. Но не осъзнавал, че най-лошото тепърва предстои. Щял да осъзнае, че има „достатъчно храна, за да нахрани футболен отбор“

Той започна с „най-лошото нещо на масата“: „Пълнежът, който комбинирах с второто най-лошо нещо на масата – сос от червени боровинки. В този момент почувствах, че стомахът ми ще експлодира“, каза той.

След това дойде време за шунка. „Стигнах до първата от двете шунки от по 15 паунда, а след това реших да си набавя малко сложни въглехидрати, като започнах с 10-килограмовата тава с печени картофи, които за съжаление заеха ценно място в стомаха. Стомахът ми вече го няма. Просто ме боли.“

Той си отдъхва няколко часа и се връща към шунката и картофите. „С всяка хапка се натъпквах все повече и повече, но знаех, че трябва да се захвана с най-голямото ястие от всички – 11-килограмовата пуйка. След като изядох половината, стомахът ми от време на време започваше да смила и да се защитава. С маса, пълна с храна, която все още не ми оставаше, се върнах час по-късно, но след още няколко хапки направих нещо, което трябваше да направя много, много по-рано.“ Той се отказва.

Научен урок

След часове на страдание и стомашни болки, предизвикателството приключва точно там, където започва: със съмнителни решения и нечестиво количество въглехидрати. Той не успява да изпълни херкулесовата задача и със сигурност си научава урока. „Въпреки че се бях провалил с гръм и трясък и имах достатъчно остатъци, за да нахраня малко селце, имаше едно нещо, което Дона наистина усвои. Десертът. Това всъщност е някак страхотно. Нека просто кажем, че след всичко това историята завърши по същия начин, по който започна: с лоши избори и твърде много въглехидрати“, добави Ламкин.

!! Това съдържание е само с информационна цел. Екстремните хранителни предизвикателства и висококалоричните диети могат да бъдат опасни и не бива да се опитват. Винаги давайте приоритет на здравето си и се консултирайте с квалифициран медицински специалист, преди да правите значителни промени в диетата или хранителните си навици.