Индонезия – страната, която иска да има нула врагове и хиляда приятели

Н аложените от администрацията на американския президент Доналд Тръмп повсеместни мита не спират да са обект на разпалени дебати. Според повечето експерти, този ход на Белия дом е повишил значително риска от избухването на глобална търговска война. Сред най-тежко засегнатите от действията на Вашингтон се оказа Индонезия – страна, която до няколко десетилетия се очаква да се превърне в една от петте най-развити икономики в световен мащаб. Голяма част от продукцията, произвеждана там, се изнася за САЩ, поради което решението на Тръмп да наложи 32% мита върху стоките, идващи от азиатската държава, беше тежък удар по амбициите на Джакарта. Впоследствие, Белият дом отложи влизането в сила на тази мярка, а Индонезия изпрати във Вашингтон екип от преговарящи, надявайки се да бъде постигнато задоволително споразумение за бъдещите търговски отношения между двете страни.

Стратегията на Джакарта е ясна – търсене на диалог, но без да се налагат контрамерки. Предполага се, че тя е готова на някои значителни отстъпки, включително отмяната на част от протекционистичните политики, целящи да стимулират местното производство. „Хората, които ме познават от дълго време, биха казали, че съм най-големият националист...но трябва да бъдем реалисти“, заяви наскоро президентът на Индонезия Прабово Субианто.

Той застана начело на страната миналата година, а завръщането на Тръмп в Белия дом се превърна в сериозно изпитание за него. Субианто е определян като десен популист, който гледа на Индонезия и нейното място в света през призмата на реалистичната силова политика, опитвайки се да гарантира, че тя разполага както с внушителна военна мощ, така и със стабилна икономика. Подходът му към управлението на държавата с над 280 млн. души население е белязан от неговия стремеж да запази добри отношения едновременно със САЩ и Китай – цел, която изглежда все по-трудно постижима.

Indonesian President Prabowo Subianto’s attempt to engineer an economic renaissance is running up against a hard truth https://t.co/umuZUteeqg

След като обявява своята независимост от Нидерландия преди близо 80 години, Индонезия започва да води външна политика, пряко свързана с доктрината „Bebas dan Aktif“ или „Свободна и активна“. Формулирана от Сукарно, първия президент на страната, още в началото на Студената война, тя има за цел да запази нейния неутралитет. Въпреки това, по време на продължилото повече от три десетилетия управление на неговия наследник Сухарто, Джакарта се сближава със Запада, макар и официално да запазва независимата си външна политика. Що се отнася до настоящия държавен глава Субианто, той описва своята стратегия с думите „нула врагове, хиляда приятели“. Основните му приоритети са два – сключването на споразумения, които да помогнат за постигането на годишен икономически растеж от 8% и увеличаването на военната мощ на Индонезия посредством сътрудничество с други държави в сферата на сигурността и отбраната.

В продължение на десетилетия, членството на Джакарта в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) представлява ключов компонент от външнополитическата ѝ стратегия. Това, обаче, постепенно се променя. Администрацията на Субианто постепенно се отдръпва от организацията, очевидно доказателство за което беше отсъствието на Индонезия от неформалните консултации между държавите от АСЕАН относно конфликта в Мианмар в края на миналата година. По този начин президентът се опитва да демонстрира, че възнамерява да превърне Джакарта от регионална сила във важен фактор на глобалната сцена. Никак не е случайно, че през януари Индонезия се превърна в първата страна от Югоизточна Азия, присъединила се към групата БРИКС, а освен това възнамерява да стане член и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Самият Субианто обобщава визията си за бъдещето на своята родина по следния начин: „Ако нямаш запазено място на масата, най-вероятно ще се окажеш част от менюто“.

Indonesia says China has signaled a willingness to take in more of the Southeast Asian nation’s exports, potentially giving Jakarta greater room to maneuver as it seeks to avert higher tariffs in the United States. https://t.co/irDtzBDIG3