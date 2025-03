Политиците, които обявиха война на науката

Е дно от големите предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество, е борбата с дезинформацията и фалшивите новини. В наши дни става все по-трудно да се постави границата между истината и лъжата. За някои политици, обаче, това е отлична възможност за трупане на популярност. Изненадващо или не, те не само се опитват да манипулират общественото мнение, но дори поставят под съмнение или изопачават безспорни научни факти. Ето и няколко примера:

През 2012 г. конгресменът от Републиканската партия Пол Браун е част от специален комитет към Камарата на представителите, целта на който е да гарантира, че американските политици не изопачават научни факти и не разпространяват неверни твърдения. Съвсем скоро, той привлича вниманието на медиите в САЩ със своите, меко казано, противоречиви изказвания. По думите му, еволюцията и теорията за Големия взрив са „лъжи, идващи от дълбините на ада“. Освен това, според Браун, Земята е на 9000 години, създадена е за шест дни, а всеки, който не е съгласен с тези твърдения, „се нуждае от спасител“. Не е особено изненадващо, че републиканецът сочи Библията като единствен достоверен източник на информация. Всичко това става повод за отправянето на остри критики срещу Камарата на представителите и повдигането на логичния въпрос как подобен човек е станал член на комитет, приоритет на който трябва да бъде науката.

Чаеното парти е обществено-политическо движение в САЩ, което започва своята история през 2007 г. Първоначално, неговите членове настояват за по-ниски данъци и намаляване на държавния дълг, но постепенно целите му се променят, тъй като към него се присъединяват редица популисти и симпатизанти на крайната десница. Сред тях е Кристин О‘Донъл – консервативна активистка, която през 2010 г. се кандидатира за сенатор от щата Делауеър. Малко преди това, тя предизвиква истински скандал с твърденията си, че американски учени се занимават с изследвания, които могат да променят света. Според нея, тяхната цел е да създадат кръстоски между хора и животни. Пред медиите О‘Донъл допълва, че има доказателства как напълно функциониращи човешки мозъци са имплантирани в…мишки. Нейното смехотворно твърдение е базирано на изследване, проведено през 2005 г., при което стволови клетки от човешки ембриони са инжектирани в зародиши на гризачи. Задачата, която си поставят учените, е да съберат данни, които да бъдат използвани в борбата с различни неврологични заболявания – като болестта на Паркинсон, например.

През 1971 г. тогавашният президент на САЩ Ричард Никсън слага началото на „войната срещу наркотиците“, обявявайки ги за „обществен враг номер едно“. С приемането на строги закони, както и налагането на тежки присъди не само на престъпниците, занимаващи се с търговия на забранените субстанции, но и на наркозависимите, държавният глава цели да изкорени проблема, засягащ голям брой американци. За да демонстрира колко тежка е ситуацията, той създава комисията „Шафър“. Тя трябва да разследва вредите, които нанася на човешкото тяло употребата на марихуана. Във въпросната комисия Никсън назначава редица експерти, известни с крайните си мнения относно наркотиците. Стратегията му е ясна – заключенията на учените трябва да подкрепят предложението му за пълна забрана на марихуаната. За негова изненада, след провеждането на десетки изследвания, експертите достигат до съвсем различен извод – според тях, тя трябва да бъде легализирана. Никсън, разбира се, няма никакво намерение да се вслуша в призива на учените. Още преди докладът им да бъде публично представен, президентът нарежда комисията да бъде разпусната. Що се отнася до „войната срещу наркотиците“, тя отнема живота на много хора, но без да постигне очакваните резултати. Любопитна подробност е, че с нея е свързано едно от най-емблематичните събития в историята на американската попкултура. В края на 1970 г. легендарният изпълнител Елвис Пресли изпраща писмо на Никсън, в което изразява желанието си да се включи в борбата с наркотрафика. Двамата дори се срещат в Белия дом, като музикантът подарява револвер „Колт“ на държавния глава.

