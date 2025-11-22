Любопитно

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Изследователи от Руската академия на науките откриха „следи от потопен град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан

22 ноември 2025, 07:18
Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан
Източник: iStock

Л егендата за Атлантида ни разказва, че светът може да е осеян с изгубени селища – и учените може би са открили именно такова, съобщи Daily Mail.

Изследователи от Руската академия на науките откриха „следи от потопен град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан. 

Масивното солено езеро има максимална дълбочина от 668 метра, което го прави осмото най-дълбоко езеро в света, но останките са забележително плитки. 

Тези красноречиви доказателства включват останки от средновековно гробище, големи керамични съдове и части от сграда, изградена от печени тухли. 

Смята се, че в града е имало мюсюлмански молитвени домове, училища, бани и вероятно дори мелница за производство на хляб. 

Ръководителят на експедицията Валери Колченко, изследовател в Националната академия на науките на Киргизската република, заяви, че това е „важно“ търговско селище. 

Но през 15-ти век е загубен поради ужасна трагедия, която по мащаб може да бъде „сравнима с бедствието в Помпей“. 

„Мястото, което изучаваме, е било град или основен търговски център“, каза Колченко. 

Изглеждайки от космоса като зашеметяваща синя празнота, езерото Исик Кул е дълго близо 182 км и широко малко под 60 км. 

Мистериозният Исик-Кул няма известен отток, въпреки че някои експерти твърдят, че е свързан с местна река чрез канал дълбоко под земята.

Заобиколен от драматичните планини Тиеншан, той се е издигнал драстично от древността и средновековието, поради което руините сега лежат под вода.

Както съобщава Heritage Daily, разкопки са проведени в наводнения комплекс Тору-Айгър в северозападната част на езерото, важна точка по древен търговски път. 

Археолозите са изследвали четири подводни зони на много плитки дълбочини от един до четири метра близо до бреговата линия на езерото. 

В първата от тях те открили множество конструкции от печени тухли, включително една, съдържаща воденичен камък – огромен кръгъл камък, използван за смилане и раздробяване на зърно – плюс срутени подводни каменни конструкции и дървени греди. 

Изследователите смятат, че са открили следи от обществена сграда, която вероятно е служила като джамия, баня или училище, известна като медресе. 

Трите други зони също разкриха доказателства за ранно гробище, мюсюлмански некропол от 13-ти век и кръгли и правоъгълни структури, изработени от кирпичи. 

Открити са и погребения, които са запазили следи от традиционни ислямски ритуали – скелетите са обърнати на север с лица към Кибла, към която мюсюлманите се обръщат по време на молитва. 

Според Руското географско дружество, което финансира проекта, „всичко това потвърждава, че тук някога наистина е имало древен град“. 

Въпреки това, пробите вече са изпратени за анализ и датиране с ускорителна масспектрометрия – високоточен метод, който може да определи възрастта на органичните материали

Това изгубено селище в Тору-Айгър е било „град или голяма търговска агломерация“ на един от важните участъци от Пътя на коприната, историческата мрежа, която е свързвала Европа и Азия.

Активен от втори век пр.н.е. до средата на XV век, Пътят на коприната е улеснявал обмена на коприна, подправки, благородни метали и идеи между Китай и Средиземноморието и е играл ключова роля в разпространението на индустрията, изкуството и религията. 

Но градът на езерото Исик-Кул е опустошен от „ужасно земетресение“ в началото на 15-ти век, което води до подземието на селището, според Колченко. 

„Според нашата оценка, по време на бедствието жителите вече са били напуснали селището. След земетресението населението на региона се е променило драстично и богатата средновековна селищна цивилизация е престанала да съществува“, каза той.  

След като цивилизацията запада, на нейно място се настаняват номадски племена и днес бреговете на езерото са осеяни с малки селца.

Потъването на сушата към морското дъно не е необичайно; всъщност Великобритания е заобиколена и от бивши острови и крайбрежни зони, които сега са потопени, много от които са потънали поради бурни метеорологични явления.

Един от тях е Рейвънсър Од, краткотраен средновековен град на остров в естуара на Хъмбър, описан като „Йоркширската Атлантида“ по повод на най-известния измислен остров в света. 

Общоприето е, че историята за Атлантида е разказана за първи път преди 2300 години от гръцкия философ Платон, който я е измислил, но някои фенове продължават да твърдят, че тя действително е съществувала. 

Източник: Daily Mail    
Потопен град Езеро Исик Кул Археология Изгубени селища Пътят на коприната Киргизстан Атлантида Средновековен град Земетресение Валери Колченко
