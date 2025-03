Задава ли се краят на ерата Орбан

П рез пролетта на следващата година в Унгария ще се състоят парламентарни избори. Вотът се очаква с огромен интерес, тъй като според редица анализатори може да сложи край на 15-годишното управление на премиера Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“. Всички социологически проучвания сочат, че подкрепата за нея не просто спада, но и вече е по-малка от тази, на която се радва опозиционната формация „Тиса“ („Уважение и свобода“), начело на която стои 43-годишният Петер Маджар. Той е доскорошен твърд поддръжник на Орбан и член на „Фидес“, като бившата му съпруга Юдит Варга беше правосъден министър. Освен това, Маджар управляваше държавна компания - позиция, която почти винаги се дава на хора със стабилни политически връзки. Повратен момент за него се оказа решението на президента Каталин Новак да подаде оставка, след като стана ясно, че е помилвала мъж, осъден за прикриване на сексуално насилие над деца. „Това е прекалено, корупцията достига невиждани нива“, заяви Маджар, обяснявайки защо се е обърнал срещу Орбан. Първоначално, повечето унгарци не вярваха на думите му и смятаха, че той няма никакво намерение да се опълчи на Орбан и всъщност подкрепя управлението му. През последните няколко месеца, обаче, Маджар разсея тези съмнения, подлагайки на ожесточени критики министър-председателя и неговата партия. В същото време, той не спира да повтаря, че е готов да застане начело на Унгария и да промени посоката, в която се движи страната.

Critics have called out "rising fascism" in Hungary, saying the government's move to ban LGBTQ+ Pride parades is just an attempt to divert attention from corruption scandals and Viktor Orban's flagging popularity.https://t.co/HCxNhscc72 — DW News (@dwnews) March 22, 2025

Растящо недоволство

През последните месеци в Унгария се състояха няколко големи протеста срещу управлението на Орбан. Преди около месец над 50 000 негови опоненти се събраха в центъра на Будапеща, за да изразят недоволството си. Те скандираха „мръсна Фидес“ и „Тиса приижда“ (опозиционната формация е кръстена на втората по големина река в страната), допълвайки, че е дошло време за промяна. Сред участниците в митинга беше и Маджар. „Тези, които лъжат собствения си народ, трябва да се окажат на бунището на историята…нашето време е дошло“, заяви той пред събралите се хора. Опозиционерът също така обеща, че ще направи Унгария част от единна и силна Европа – думи, които са в пълен разрез с постоянните нападки на Орбан по адрес на ЕС.

Повечето анализатори са единодушни, че вотът, който ще се състои през следващата година, ще бъде едно от най-големите предизвикателства, пред които премиерът и партията му „Фидес“ са се изправяли някога. Икономиката на Унгария е в застой, инфлацията е висока, а цените растат – проблеми, които засягат най-тежко средната класа. Взетите от правителството мерки към настоящия момент са неефективни, а кризата може да се задълбочи от митническата война между САЩ и ЕС, започната от американския президент Доналд Тръмп. Много унгарци също така са на мнение, че

Орбан не може или не иска да се справи с ширещата се корупция, както и с огромните проблеми, пред които са изправени здравеопазването и образователната система.

EU leaders want to stop Hungary's Viktor Orban torpedoing their summits. But what can they really do? https://t.co/WvC4o0J6r5 — Bloomberg (@business) March 10, 2025

Въпреки всички тези проблеми, популярността на премиера остава сравнително висока. Неговата стратегия да критикува постоянно ЕС и да се представя за „защитник на традиционните ценности“ продължава да му носи успехи. От години той води война срещу т. нар. ЛГБТИ пропаганда, като дори забрани провеждането на прайд шествия и други подобни прояви на толерантност към хора с различна сексуална ориентация. Предвидено е всяко нарушение – включително използването на символи като знамето с цветовете на дъгата или ако човек носи дрехи, които „са в противоречие с пола му“, да бъде наказвано с глоби, достигащи до 550 евро. Под ударите на Орбан попадат и много негови критици (предимно политици, журналисти и неправителствени организации), които са обвинени, че получават пари от други страни и по тази причина са „чуждестранни агенти“. Наскоро премиерът обеща, че ще „ликвидира“ всички свои противници, като ги нарече „дървеници“. Думите му възмутиха мнозина унгарци, които заявиха, че управлението му става все по-авторитарно и „граничещо с фашизъм“. Други пък смятат, че той върви по стъпките на един от своите най-важни съюзници – руския президент Владимир Путин.

Възходът на опозицията

По отношение на Маджар, Орбан прибягва до една добре позната тактика, която доскоро изглеждаше непобедима – обвинява го, че е предател и чуждестранен агент, който иска да навреди на Унгария и изпълнява поръчки, идващи от ЕС. Междувременно, заради корупцията, практиките, подкопаващи демокрацията и проблемите с върховенството на закона, Брюксел замрази средства в размер на 19 млрд. евро, предназначени за Будапеща. Не е особено изненадващо, че според все повече унгарци родината им не се движи в правилната посока. Те настояват за рестартиране на отношенията между Унгария и ЕС, а надеждите им са свързани с Маджар и „Тиса“. Той обещава именно това – европейско бъдеще, размразяване на споменатите средства, повече чуждестранни инвестиции и по-високи заплати.

Hungary's opposition leader Peter Magyar, whose party is leading in most polls, believes most Hungarians are seeking change.



"The vast majority of the Hungarian people want to have a new Hungary," he told DW.https://t.co/Ef2aJsxZ7Z — DW News (@dwnews) March 21, 2025

Социолозите са единодушни, че „Тиса“ се радва на по-голяма подкрепа от „Фидес“, но не е ясно каква точно е разликата между двете формации. Според някои изследвания, преднината на опозицията е само 1%, но други сочат, че тя всъщност е цели 11%. Така или иначе, шансовете Маджар да измести Орбан от премиерския пост се увеличават. „Аз идвам от дясното семейство, винаги съм гласувал за „Фидес“. Познавам ги и знам какви избиратели са разочаровали“, отбеляза наскоро той. Думите му са показателни, смятат експерти, според които недоволството от Орбан нараства дори в редиците на собствената му партия.

Не бива да се забравя, че до изборите в Унгария остава цяла година. Напълно възможно е Маджар да допусне грешки, които да доведат до рязък спад в неговата популярност. Освен това се смята, че „Фидес“ може да се опита да внесе промени в изборната карта, премахвайки някои райони, в които подкрепата за опозицията е най-голяма. Несъмнено,

свалянето на Орбан от власт е сложна, но не и невъзможна задача, отбелязва Маджар, допълвайки, че неговият опонент е „гангстер“, който стои начело на „пропагандна машина“, вдъхновена от нацистите и Йозеф Гьобелс. Той също така подчертава, че противниците му няма да се спрат пред нищо, за да го злепоставят. В интерес на истината, атаките вече започнаха. Бившата му съпруга Юдит Варга го обвини, че я е подлагал на физически тормоз, а освен това се появиха записи, на които се предполага, че се чува как Маджар се подиграва на своите поддръжници. Опозиционерът отхвърля тези твърдения и на свой ред прогнозира, че следващият ход на Орбан най-вероятно ще е да нареди на полицията да нахлуе в офиси на „Тиса“. Дали това действително ще се случи? И кой ще надделее в сблъсъка между настоящия премиер и опозиционния лидер? Това са въпроси, отговорите на които ще станат ясни през следващите месеци.

