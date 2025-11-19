Любопитно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември 2025, 06:38
Мъжът с желязната маска   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 19 ноември 1703 г. в парижката Бастилия умира един от най-загадъчните затворници в европейската история. Неговата самоличност е пазена в пълна тайна, а след смъртта му тайната само се задълбочава. Именно с този ден започва легендата за Желязната маска – мистерия, която три века по-късно продължава да провокира историците, писателите и любителите на конспирации.

Официалните документи от Бастилията посочват името „Маркело“

(или вариации като Маршиоли), но повечето историци смятат, че това е фалшива самоличност, дадена само за формалност. Затворникът пристига първо в крепостта Пинерол, после е преместен в островната крепост Сент Маргерит, а накрая – в Бастилията. Навсякъде той е охраняван лично от коменданта Бенин д’Овернье дьо Сен-Мар, който получава специални инструкции относно тайната около затворника.

Мъжът е държан в изолация, а заповедите на крал Луи XIV категорично забраняват неговото име да се споменава. В документите е отбелязано единствено, че е политически затворник. Неговата смърт е записана с фалшива биография, а личните му вещи – изгорени.

Въпреки популярното название, историческите източници почти единодушно сочат, че маската, която затворникът носи, не е от желязо, а от черно кадифе. Изразът „желязна маска“ вероятно идва от по-късни литературни адаптации и от желание да се подчертае жестокостта и тайнствеността около случая.

Кой е бил човекът в маската? Най-популярните теории

През вековете се появяват множество хипотези – някои исторически обосновани, други фантастични. Сред най-известните са:

  • че е таен брат-близнак на Луи XIV;
  • че е баща на краля;
  • че е високопоставен министър, наказан за предателство;
  • че е дворцов служител, знаел прекалено много;
  • че е Есташ Доже, довереник, държан в тайна заради политически интриги.

Нито една теория не е категорично доказана и до днес.

Истинска популярност историята добива през XVIII и XIX век, благодарение на Волтер и Александър Дюма. Дюма включва героя в своя роман „Д’Артанян“, а след това мистерията става част от световната културна памет – адаптирана в десетки книги, филми и сериали.

За Франция случаят се превръща в символ на абсолютната власт на краля и тайнствените механизми на Стария режим.

За останалия свят той остава пример за политическа тайна, удържана изключително успешно.

Така на 19 ноември 1703 г. умира един човек, но ражда мит, който оцелява векове. Нито едни архиви не дават окончателен отговор. Нито едно име не е категорично потвърдено. Затова легендата остава: „човекът с желязната маска“ – затворник без лице, чието мълчание продължава да говори.

  • Смъртта на Чарлз Менсън 

На 19 ноември 2017 г. в затворническа болница в Калифорния умира Чарлз Менсън – един от най-известните и страховити престъпници в американската история. На 83-годишна възраст приключва животът на човек, чийто култ и престъпления остават символ на тъмната страна на 60-те години в Съединените щати.

Менсън прекарва по-голямата част от живота си в поправителни институции още от юношеството си. След поредица от дребни престъпления и престой в затворите, през втората половина на 60-те години той се установява в Калифорния, където около него започва да се оформя група млади последователи – предимно жени.

Тази група по-късно става известна като „Семейството на Менсън“ („Manson Family“) – неформална, но силно контролирана комуна, която той манипулира чрез смесица от психология, наркотици, страх и псевдорелигиозни идеи.

Убийствата, които шокират Америка

През август 1969 г. Менсън нарежда на свои последователи да извършат серия от убийства, които той тълкува като начало на расова война, наричана от него „Хелтер Скелтер“ – термин, вдъхновен от песен на Beatles. 

Най-известното престъпление е клането в дома на актрисата Шарън Тейт на 9 август 1969 г. Тейт, бременна в осмия месец и съпруга на режисьора Роман Полански, е убита заедно с още четирима души. На следващата нощ последователите на Менсън извършват още едно брутално двойно убийство – на семейство ЛаБианка.

Убийствата предизвикват национален потрес, а медиите превръщат Менсън и неговите последователи в символ на краха на „ерата на любовта“ от 60-те години.

Доживот зад решетките

Менсън никога не убива лично, но е осъден заради това, че планира, насърчава и организира престъпленията, управлявайки последователите си като култов лидер. През 1971 г. получава смъртна присъда, но след премахването на смъртното наказание в Калифорния тя е заменена с доживотен затвор.

През годините Менсън остава в общественото внимание със своите хаотични интервюта, странни изказвания и емблематична свастика, издълбана на челото му. Никога не изразява разкаяние.

Родени:

  • 1711 г. – роден е руският учен Михаил Ломоносов
  • 1917 г. – родена е премиерът на Индия Индира Ганди
  • 1933 г. – роден е американският журналист Лари Кинг
  • 1942 г. – роден е американският дизайнер Келвин Клайн
  • 1961 г. – родена е американската актриса Мег Райън („Топ Гън“, „Жив или мъртъв“, „Когато Хари срещна Сали“, „Доорс“, „Безсъници в Сиатъл“, „Кураж под огъня“, „Град на ангели“, „Имате поща“, „Доказано жив“, „Кейт и Леополд“)
  • 1962 г. – родена е американската актриса Джоди Фостър („Шофьор на такси“, „Мълчанието на агнетата“, „Нел“, „Контакт“, „Анна и кралят“, „Паник стая“, „Човек отвътре“, „Елизиум“, „Истински детектив“)

Починали:

  • 1825 г. – умира руският император Александър I
  • 1828 г. – умира австрийският композитор Франц Шуберт

