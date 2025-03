Непостижима цел ли е мирът в Украйна

П овече от три години изминаха от началото на войната в Украйна, но постигането на мир между Москва и Киев продължава да е далечен мираж. Със завръщането си в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп се ангажира, че ще превърне прекратяването на конфликта в един от своите основни приоритети. Преди дни Украйна се съгласи на 30-дневно примирие, а руският държавен глава Владимир Путин също подкрепи предложението, но само ако то доведе до траен мир и отстрани първоначалните причини за войната. На среща с генералният секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом, Тръмп отбеляза, че преговорите продължават и определи изказването на Путин като „многообещаващо, но непълно“. Експертите на свой ред коментират, че Кремъл не бърза да сключи примирие, тъй като в момента руската армия е в настъпление и постигна важна победа в Курск. В други райони, обаче, украинските войници са преминали в контраофанзива – като в Северск, например. Ситуацията е изключително динамична и въпреки умерените надежди, че краят на конфликта наближава, постигането на консенсус между Москва и Киев по редица важни въпроси все още изглежда почти невъзможно.

President Vladimir Putin said that Russia supported a US proposal for a ceasefire in Ukraine in principle, but that any truce would have to address the root causes of the conflict and that many crucial details needed to be sorted out https://t.co/pEY5p9FR4H pic.twitter.com/t5H9nIyfZC