Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Р уският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е получила американския план за мир в Украйна, съобщиха агенциите.

Путин каза на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че планът на САЩ може да послужи за основа за мирно решение на конфликта в Украйна, но не е обсъждан с Москва в конкретика.

Украйна е против плана, но нито Киев, нито европейските сили са осъзнали реалността, че руските сили настъпват в Украйна и че ще продължат да настъпват, ако не бъде постигнат мир, заяви още руският лидер.

"Готови сме да водим мирни преговори и да решим проблемите с мирни средства. Същевременно, за това, разбира се, е необходимо задълбочено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това", поясни Путин.

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии, като американците са поискали от Русия да направи определени компромиси.

"Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента (Доналд) Тръмп и откаже да го направи, то" Украйна и Европа "трябва да разберат, че събитията от Купянск неизбежно ще се повторят и на други ключови места на фронта", предупреди Владимир Путин.

Руската армия заяви вчера, че е превзела този град в Източна Украйна.

В медийното пространство се появиха информации, че планът на Вашингтон възпроизвежда някои руски искания за слагането на край на конфликта, като например отстъпването на територии и намаляването на числеността на украинската армия. Планът обаче съдържа и гаранции за сигурността на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли днес плана, като каза, че няма да предаде интересите на страната си. Същевременно, Зеленски каза, че ще направи други предложения на Вашингтон.