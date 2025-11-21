Свят

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии

21 ноември 2025, 21:10
Източник: БГНЕС/EPA

Р уският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е получила американския план за мир в Украйна, съобщиха агенциите.

Путин каза на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че планът на САЩ може да послужи за основа за мирно решение на конфликта в Украйна, но не е обсъждан с Москва в конкретика.

Украйна е против плана, но нито Киев, нито европейските сили са осъзнали реалността, че руските сили настъпват в Украйна и че ще продължат да настъпват, ако не бъде постигнат мир, заяви още руският лидер.

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

"Готови сме да водим мирни преговори и да решим проблемите с мирни средства. Същевременно, за това, разбира се, е необходимо задълбочено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това", поясни Путин.

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии, като американците са поискали от Русия да направи определени компромиси.

"Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента (Доналд) Тръмп и откаже да го направи, то" Украйна и Европа "трябва да разберат, че събитията от Купянск неизбежно ще се повторят и на други ключови места на фронта", предупреди Владимир Путин.

Руската армия заяви вчера, че е превзела този град в Източна Украйна.

В медийното пространство се появиха информации, че планът на Вашингтон възпроизвежда някои руски искания за слагането на край на конфликта, като например отстъпването на територии и намаляването на числеността на украинската армия. Планът обаче съдържа и гаранции за сигурността на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли днес плана, като каза, че няма да предаде интересите на страната си. Същевременно, Зеленски каза, че ще направи други предложения на Вашингтон.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Свят Преди 36 минути

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Свят Преди 1 час

Това е първата среща на върха на Г-20 в Африка и четвъртата поред в страна от Глобалния юг.

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

България Преди 4 часа

Това разпореди Светла Даскалова

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Свят Преди 4 часа

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Свят Преди 4 часа

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г.

<p>Италия под снежна обвивка (СНИМКИ)</p>

Италия под снежна обвивка

Свят Преди 4 часа

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

<p>Зеленски моли папа папа Лъв XIV за съдействие</p>

Зеленски изпрати писмо до папата с молба за помощ

Свят Преди 5 часа

"Ватиканът може да се превърне в една от ключовите международни платформи за консолидиране на хуманитарните усилия в подкрепа на украинците"

<p>Нетърпението на Тръмп е проблем за Киев</p>

Нетърпението на Тръмп да сложи край на войната в Украйна е проблем за Киев

Свят Преди 5 часа

<p>Мечка гризли нападна 11 ученици, двама се борят за живота си</p>

Ужас в Канада: Мечка гризли нападна 11 ученици, двама души се борят за живота си

Свят Преди 5 часа

Един от учителите героично се е опитал да спре мечката и е сред тежко ранените

Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

Мъж е застрелян на летище в САЩ, след като размаха нож срещу полицай

Свят Преди 5 часа

Полицаите използвали електрошокови устройства

<p>След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава &quot;Дневникът на един затворник&quot;</p>

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Свят Преди 6 часа

"Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора", пише бившият президент

Анна-Мария Конова

Водещата Анна-Мария Конова стана майка на момиченце

Любопитно Преди 6 часа

Бебето носи красивото име София

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си в Унгария

Свят Преди 6 часа

Затварянето на унгарската "Свободна Европа" се появява в момент, когато САЩ значително съкрати средствата за международни медии

<p>Вучич е разследван за &quot;снайпер туризъм&quot; в Сараево</p>

Журналист подаде жалба срещу Александър Вучич за участие в "снайпер туризъм" в Сараево

Свят Преди 6 часа

В жалбата се твърди, че снайперисти от Италия и други държави са пътували до босненската столица, за да убиват цивилни по време на четиригодишната обсада на града през 90-те години

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Украйна твърди, че удържа фронта в северната част на Покровск

Свят Преди 6 часа

Москва обяви, че руските сили са превзели няколко селища в Донецка област

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Песков: САЩ не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 6 часа

Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори

