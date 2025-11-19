Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

П ожар изпепели четири автобуса, един ученически автобус, два буса и леки автомобили в Костинброд. Огънят е възникнал в базата на дружество „Общински превози“.

Източник: Община Костинброд

Екипите на РС ПБЗН – Костинброд са реагирали незабавно и успели да потушат пожара, който е започнал да се разпространява и към халето на базата.

Към момента компетентните органи извършват оглед и работят по установяване на причините за инцидента.

От Общината съобщават, че временно ще има затруднение в организацията на обществения превоз на пътници.

"В момента се работи по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите", написаха във Facebook страницата си от Община Костинброд.