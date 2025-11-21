Свят

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

21 ноември 2025, 22:03
Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните
Източник: БТА

И зкуственият интелект може да бъде полезен инструмент за учене, но не го използвайте за домашните си, заяви днес папа Лъв XIV пред около 15 000 американски младежи, цитиран от Ройтерс.

Папа Лъв XIV: Човешкото достойнство трябва да бъде защитено от изкуствения интелект

В беседа във видеоконферентен формат от Ватикана с участници в национална Конференция на католическа младеж в Индианаполис, щата Индиана, папата каза, че изкуственият интелект „се превръща в една от определящите характеристики на нашето време“. „Да използвате отговорно ИИ означава да го използвате така, че да ви помогне да израснете. Не искайте от него да ви пише домашните“, посъветва младите хора папата.

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежите, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети.

Новият папа разкри изненадваща причина за избора на името си

Понтификът, който често критикува антимигрантските политики на президента Доналд Тръмп, засегна също някои политическите теми. Той заяви, че Христос иска християните да бъдат „хора, които градят мостове вместо стени“. „Моля, внимавате да не използвате политически категории, когато говорите за вярата, когато говорите за църквата. Църквата не е на никоя политическа партия. По-скоро тя помага да формирате съзнанието си, за да мислите и действате с мъдрост и любов“, се обърна папата към младежите.

Източник: BTA, Виктор Турмаков    
Изкуствен интелект Папа Лъв XIV Младежи Католическа вяра Образование Отговорно използване на ИИ Ватикан Църква и политика Човешко достойнство Мостове вместо стени
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
България под вода! Оранжен и жълт код за дъжд в 23 области

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

