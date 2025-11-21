Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

И зкуственият интелект може да бъде полезен инструмент за учене, но не го използвайте за домашните си, заяви днес папа Лъв XIV пред около 15 000 американски младежи, цитиран от Ройтерс.

Папа Лъв XIV: Човешкото достойнство трябва да бъде защитено от изкуствения интелект

В беседа във видеоконферентен формат от Ватикана с участници в национална Конференция на католическа младеж в Индианаполис, щата Индиана, папата каза, че изкуственият интелект „се превръща в една от определящите характеристики на нашето време“. „Да използвате отговорно ИИ означава да го използвате така, че да ви помогне да израснете. Не искайте от него да ви пише домашните“, посъветва младите хора папата.

Pope Leo XIV to young Americans:



“AI can process information quickly, but it cannot replace intelligence.



And don’t ask it to do your homework for you!



It cannot offer you wisdom …



Use it in such a way that if it disappeared tomorrow, you would still know how to think.” pic.twitter.com/4sNKJA2rnV — Courtney Mares (@catholicourtney) November 21, 2025

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежите, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети.

Понтификът, който често критикува антимигрантските политики на президента Доналд Тръмп, засегна също някои политическите теми. Той заяви, че Христос иска християните да бъдат „хора, които градят мостове вместо стени“. „Моля, внимавате да не използвате политически категории, когато говорите за вярата, когато говорите за църквата. Църквата не е на никоя политическа партия. По-скоро тя помага да формирате съзнанието си, за да мислите и действате с мъдрост и любов“, се обърна папата към младежите.