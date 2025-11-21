Свят

МВнР предупреждава за стачки в Белгия от 24 до 26 ноември

През трите дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната

21 ноември 2025, 20:02
М инистерство на външните работи (МВнР) предупреждава, че в Белгия ще има тридневни стачки от 24 до 26 ноември. В понеделник (24 ноември) се планира стачка на обществения транспорт, включително железопътния, а на 25 ноември (вторник) ще стачкуват служителите в образователната система и обществените услуги. На 26 ноември (сряда) ще се проведат стачни действия в частния и публичния сектор, съобщиха от Ситуационния център към МВнР.

През трите дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната. Летище Завентем, Брюксел отмени всички отпътуващи полети на 26 ноември, като е възможно анулиране на някои пристигащи полети на същата дата. Летище Шарлероа, Брюксел вече отмени всички заминаващи и пристигащи полети на 26 ноември.

От МВнР допълват още, че промени ще има в графика на Националната железопътната компания (SNCB) за периода от 22:00 ч. на 23 ноември до края на деня на 26 ноември. Компаниите за градски транспорт в Брюксел - STIB-MIVB и De Lijn, очакват значителни ограничения в движението на столичните метро, трамваи и автобуси.

Международната високоскоростна железопътна компания (Eurostar) и фирмата за обществен транспорт в региона Валония (TEC) също предупреждават за възможни прекъсвания в предоставянето на техните услуги.

МВнР препоръчва на българските граждани, които са в Белгия или предвиждащи пътуване до страната в дните на провеждане на стачните действия, да се информират за транспортната обстановка в реално време.

Повече информация може да видите тук.

