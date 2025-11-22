22 ноември: Убийството, което разтърси света

Любопитно

Вижте какво се е случило на този ден в историята

22 ноември 2025, 07:12
Източник: GettyImages/Guliver

Н а 22 ноември 1963 г. се случва едно от най-трагичните и повратни събития в съвременната американска история. На този ден в Далас е убит Джон Фицджералд Кенеди – 35-ият президент на САЩ, чието управление продължава едва две години, но оставя дълбока следа в политическия и обществен живот на страната.

В ранния следобед президентът Кенеди, съпругата му Жаклин и губернаторът на Тексас Джон Конъли се придвижват с открит автомобил през центъра на Далас. Въпреки потенциалните рискове, маршрутът е избран с цел президентът да бъде видян от максимален брой хора по време на политическата си обиколка в щата.

Около 12:30 ч. местно време, докато колата преминава покрай сградата на Тексаското училищно книгохранилище, проехтяват изстрели. Кенеди е ранен тежко в главата и горната част на тялото, а Конъли също е прострелян. Кортежът незабавно се насочва към болницата „Паркленд“, където лекари се борят за живота на президента, но без успех. В 13:00 ч. той е обявен за мъртъв.

Обвиненият стрелец – Лий Харви Осуалд

Само час след покушението полицията арестува Лий Харви Осуалд – бивш морски пехотинец с комунистически симпатии, който работи в същата сграда, откъдето според следствието са произведени изстрелите. Срещу него са повдигнати обвинения в убийството на президента и на полицай, застрелян същия ден.

Осуалд обаче никога не стига до съд. На 24 ноември, докато е конвоиран през подземния гараж на полицейското управление, той е застрелян от собственика на нощен клуб Джак Руби. С убийството му много въпроси остават без окончателен отговор и дават начало на десетилетия спекулации и конспиративни теории.

Нацията в траур и историческа промяна

Само няколко часа след смъртта на Кенеди, вицепрезидентът Линдън Джонсън полага клетва на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, докато тялото на Кенеди е на път към Вашингтон.

Америка изпада в дълбок шок. Телевизиите излъчват денонощно извънредни новини, а милиони хора по цял свят стават свидетели на историческата драма. Погребението на Джон Кенеди се превръща в едно от най-гледаните събития в историята на телевизията.

Разследването и споровете, които не стихват

През 1964 г. т.нар. „Комисия Уорън“ заключава, че Осуалд е действал сам. Въпреки официалната позиция, мнозина – включително историци, журналисти и общественици – поставят под съмнение това заключение. Теории за участие на мафията, ЦРУ, чужди служби или политически заговор продължават да циркулират и до днес, превръщайки убийството на Кенеди в една от най-изследваните и загадъчни политически трагедии на XX век.

  • Монархията в Испания е възстановена

През 1975 г. Испания влиза в нов исторически етап, когато на 22 ноември принц Хуан Карлос официално е провъзгласен за крал – само два дни след смъртта на диктатора Франсиско Франко. Това събитие поставя началото на най-значимия политически преход в съвременната испанска история – от авторитарно управление към демокрация.

Франсиско Франко управлява Испания в продължение на почти 40 години, след като печели Испанската гражданска война през 1939 г. Неговият режим е авторитарен, силно централизиращ властта и потискащ политическите свободи. Макар да се представя като гарант за стабилността, Франко оставя страната политически изолирана и социално напрегната.

Преди смъртта си Франко определя принц Хуан Карлос за свой наследник, надявайки се монархът да продължи политическата линия на режима. Но бъдещият крал има други намерения.

Възкачването на Хуан Карлос на трона

На 22 ноември 1975 г., в атмосфера на очакване и неизвестност, 37-годишният Хуан Карлос I е коронован за крал на Испания. В своята първа реч той подчертава ангажимента си към демокрацията, модернизацията и помирението – думи, които поставят началото на нов курс за Испания и изненадват наблюдателите, очакващи продължение на франкизма.

Още през първите месеци от управлението си Хуан Карлос започва постепенна, но решителна реформа на политическата система:

  • освобождава членове на режима от ключови позиции;
  • назначава адекватни реформатори, включително премиера Адолфо Суарес;
  • подкрепя законодателни промени, които да позволят многопартийност;
  • съдейства за провеждането на първите демократични избори през 1977 г.

Тези действия изпращат ясен сигнал към обществото и света: Испания върви към демокрация.

Ролята на Хуан Карлос в защита на демокрацията

Кралят затвърждава репутацията си на защитник на новия строй през 1981 г., когато по време на опит за военен преврат (т.нар. „23-F“) той публично се противопоставя на метежа. Неговото твърдо обръщение по телевизията спира преврата и укрепва доверието в институциите.

Управлението на Хуан Карлос поставя страната на пътя към европейска интеграция и икономическо развитие. През 1986 г. Испания става член на Европейската общност (днес ЕС), а демократичните институции се стабилизират.

Още събития на 22 ноември:

  • 1718 г. – пиратът Черната брада в убит край бреговете на Северна Каролина
  • 1916 г. – Американският писател Джек Лондон се самоубива.

Родени:

  • 1833 г. – роден е българският писател Добри Войников
  • 1883 г. – роден е българският поет Сирак Скитник
  • 1890 г. – роден е френският генерал, политик и президент Шарл дьо Гол
  • 1958 г. – родена е американската актриса Джейми Лий Къртис („Истински лъжи“, „Да пропуснеш Коледа“, „Бевърли Хилс Чихуахуа“)
  • 1984 г. – родена е американската актриса Скарлет Йохансон („Изгубени в превода“, „Момичето с перлената обица“, „Любовна песен за Боби Лонг“, „Островът“, „Престиж“, „Черната далия“, „Другата Болейн“, „Вики Кристина, Барселона“, „Отмъстителите“, „Люси“, „Аве, Цезаре!“, „Астероид Сити“)

Починали:

  • 1916 г – умира американският писател Джек Лондон („Малката стопанка на голямата къща“, „Морският вълк“, „Белия зъб“, „Дивото зове“, „Алената чума“
Джон Ф. Кенеди убийството на Кенеди Далас Лий Харви Осуалд конспиративни теории Испания Хуан Карлос I монархия Франсиско Франко преход към демокрация
