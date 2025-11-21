Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

И ндийският премиер Нарендра Моди заяви, че очаква с нетърпение "продуктивните дискусии" със световни лидери по ключови международни въпроси, които ще проведе по време на срещата на върха на Г-20 в Република Южна Африка (РЮА), предаде новинарска агенция ПТИ.

Самолетът на Моди кацна във военновъздушната база "Уотърклуф" в провинция Хаутенг. Премиерът беше посрещнат от Кумбудзо Нчавени, която е минисър в канцеларията на южноафриканския президент. Танцова трупа изпълни традиционни песни и танци в чест на индийския лидер.

Indian Prime Minister Narendra Modi arrives in South Africa for the G20 Summit. pic.twitter.com/I6OsHjPVWE — Lity Munshi (@LityMunshi_) November 21, 2025

"Постихнах в Йоханесбург за свързаните със срещата на върха на Г-20 ангажименти", написа по-късно Моди в социалната мрежа "Екс". "Очаквам с нетърпение продуктивните разговори със световни лидери по ключови международни въпроси", добави той.

Това е първата среща на върха на Г-20 в Африка и четвъртата поред в страна от Глобалния юг. Африканският съюз стана член на Г-20 по време на индийското председателство през 2023 г.

PM Modi arrives in South Africa ahead of G20 Summit. What's on agenda?



Stay updated with all the stories that matter — download the Hindustan Times apphttps://t.co/YD3aznAW3f — Hindustan Times (@htTweets) November 21, 2025

В рамките на срещата на върха Моди ще има двустранни срещи с някои от лидерите от Г-20. Той ще присъства и на шестата тристранна среща на върха между Индия, Бразилия и РЮА.

Форумът на Г-20 ще бъде възможност за обсъждане на ключови глобални въпроси, каза Моди, преди да отпътува от Делхи. Тазгодишната тема е "Солидарност, равенство и устойчивост”, с която РЮА продължава резултатите от предишните срещи на върха, проведени в Делхи и Рио де Жанейро, добави индийският лидер. Той-подчерта, че културните връзки между Индия и РЮА са "наистина топли, сърдечни и вечни".